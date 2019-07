Lippemobil startet jetzt mit neuem Logo durch

Achim Ober­wöhr­mei­er, Ge­schäfts­füh­rer der KVG Lip­pe, prä­sen­tiert das neue Logo von Lip­pe­mo­bil. Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Seit 2003 war das Logo von Lip­pe­mo­bil im Ein­satz. Nach 16 Jah­ren ist es nun ü­ber­ar­bei­tet und den heu­ti­gen und künf­ti­gen Ge­ge­ben­hei­ten an­ge­passt wor­de, wie der Kreis Lippe mit­teilt. Er schreibt: "Das Le­ben be­steht aus Ver­än­de­run­gen. Diese be­we­gen auch Lip­pe­mo­bil und Lip­pe­mo­bil will die Men­schen in Lippe be­we­gen. Dem­nach wan­deln sich auch die Auf­ga­ben und so ver­än­dert sich auch das Er­schei­nungs­bild. Eine kom­pakte Neu­fas­sung des bis­he­ri­gen Lo­gos war not­wen­dig, Klar­heit und so­mit die ein­fa­che und schnelle Er­kenn­bar­keit sind wich­tig."

Kleine Ver­än­de­run­gen: Das Wort "Lip­pe­mo­bil" behält die far­bige Auf­tei­lung Rot für "Lip­pe" und Schwarz für "­mo­bil". Die Ty­po­gra­fie ist kla­rer. Das "­mo­bil" ist jetzt eben­falls ge­ra­de­ge­stellt und kräf­ti­ger ge­wor­den. So er­hält die Mo­bi­lität eine stär­kere Be­deu­tung. Das bis­he­rige Bild – die lip­pi­sche Rose – hat sich nun Punkt für Punkt in Rich­tung Mo­bi­lität und Mo­da­lität ge­wan­delt. So­mit wird auch das Zu­sam­men­spiel ver­schie­de­ner Fort­be­we­gungs­mög­lich­kei­ten und Ak­teure sym­bo­li­siert. Achim Ober­wöhr­mei­er, Ge­schäfts­füh­rer der Kom­mu­na­len Ver­kehrs­ge­sell­schaft (KVG) Lippe mbH, er­klärt: "­Die Di­gi­ta­li­sie­rung im ÖPNV schrei­tet mäch­tig vor­an. Sie ist für uns Her­aus­for­de­rung, aber auch Chance und die wol­len wir er­grei­fen. Wir kön­nen leich­ter auf die Kun­den zu­ge­hen und In­for­ma­tio­nen trans­por­tie­ren. Für uns ist un­ser neues Logo ein Zei­chen Rich­tung Zu­kunft. Men­schen ver­bin­den. Ziele er­rei­chen. Dafür ste­hen wir und un­ser neues Lo­go!"

vom 31.07.2019 | Ausgabe-Nr. 31A

