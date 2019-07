Der Sommer 1969 war nur der Anfang

Vogelpark Heiligenkirchen feiert in diesem Jahr fünfzigjähriges Bestehen

Wer noch mehr er­fah­ren will, der kann in den zehn zoo­schu­li­schen An­ge­bo­ten ei­ni­ges ler­nen. Von der Evo­lu­tion, ü­ber ver­schie­dene Le­bens­räume bis hin zur Ver­hal­tens­bio­lo­gie er­fährt man in den Zoo­schul­führun­gen mit Zoopäd­ago­gen und wis­sen­schaft­li­chen Mit­ar­bei­tern so ei­ni­ges. Sor­gen um die Zu­kunft des Parks müs­sen sich Fried­rich-Wil­helm Eck­stein und seine Frau Anke nicht ma­chen, ihr Sohn Marc-Phi­lip wird den Park ein­mal ü­ber­neh­men. Um für die Auf­gabe bes­tens gerüs­tet zu sein, hat er Geo­gra­fie und Zoo­lo­gie stu­diert und eine Aus­bil­dung zum Tier­pfle­ger an­ge­schlos­sen. Und auch für die wei­tere Ent­wick­lung steht mit 1,4 Hektar noch un­ge­nutz­ter Fläche ge­nug Platz zur Ver­fü­gung. Der Fo­kus soll aber auch in Zu­kunft dar­auf lie­gen, Ver­ständ­nis für die Tiere und das Be­wusst­sein für ihre Be­dürf­nisse zu schär­fen. "Nur wer ver­steht, dass ver­schie­dene Tiere auch ver­schie­dene Le­bens­be­din­gun­gen brau­chen und un­ter­schied­li­che An­for­de­run­gen an diese stel­len, kann auch einen Bei­trag zum Ar­ten­schutz leis­ten", er­läu­tert Marc-Phi­lip Eck­stein. Der Bei­trag des Vo­gel­parks zum Ar­ten­schutz zeigt sich un­ter an­de­rem auch in der Zucht des Dop­pel­horn­vo­gels und des Bo­li­via­ni­schen To­ten­kopfaf­fen im Rah­men des Eu­ropäi­schen Art­er­hal­tungs­pro­gramms. Im ver­gan­ge­nen Jahr sind so­gar ein paar Weiß­brau­en­kuckuckküken ge­schlüpft. Deutsch­land­weit wird der Vo­gel nur in drei Tier­parks ge­hal­ten. An­läss­lich des 50-jäh­ri­gen Ju­biläums steht jetzt am 3. und 4. Au­gust ein großes Som­mer­fest an, dann wird sich er­neut zei­gen, warum der Vo­gel­park Hei­li­gen­kir­chen nicht nur re­gio­nal, son­dern auch ü­ber­re­gio­nal ei­nes der be­lieb­tes­ten Aus­flugs­ziele in OWL ist. Noch pas­sen die Küken in die Hand­flächen von Marc-Phi­lip und Fried­rich Wil­helm Eck­stein (von links). In ein paar Wo­chen sieht das schon ganz an­ders aus. Fo­to: Merz Ara-Dame Cleo beäugt das Ge­sche­hen erst ein­mal von ei­nem si­che­ren Platz aus. Fo­to: Merz

vom 31.07.2019 | Ausgabe-Nr. 31A

