Mehr Polizisten für den Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Das NRW-In­nen­mi­nis­te­rium hat in die­ser Wo­che die Per­so­nal­ver­tei­lung für die 50 Po­li­zei­behör­den des Lan­des Nord­rhein-West­fa­len fest­ge­legt. "Auch die Kreis­po­li­zei­behörde Lippe ist berück­sich­tigt wor­den und be­kommt in die­sem Jahr ins­ge­samt sechs Stel­len mehr. Hier­un­ter fal­len Po­li­zei­voll­zugs­be­amte und auch Re­gie­rungs­be­schäf­tig­te", be­rich­tet die CDU-Kreis­tags­frak­tion Lippe in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung. Be­reits im letz­ten Jahr habe das Land die Stel­len­zahl bei der lip­pi­schen Po­li­zei auf­ge­stockt.

"­Die Zahl der Straf­ta­ten in un­se­rem Land ist auf dem nied­rigs­ten Stand seit 30 Jah­ren", er­läu­tert Frak­ti­ons­chef An­dreas Kas­per die Maß­nah­me. Den­noch sei die Ge­walt­be­reit­schaft hoch. "Aus die­sem Grund er­höht die NRW-Ko­ali­tion auch in die­sem Jahr die Stel­len bei den Kreis­po­li­zei­behör­den." Zu­dem stelle das NRW-In­nen­mi­nis­te­rium in die­sem Jahr 2.500 Po­li­zei­an­wär­ter ein, die dann in drei Jah­ren ih­ren Dienst an­tre­ten kön­nen. "Das ist Re­kord", weiß Fried­rich Sund­hoff, Mit­glied im Kreis­po­li­zei­bei­rat.

vom 31.07.2019 | Ausgabe-Nr. 31A

