Sekundarschule stellt Klimaschutz als Thema in den Vordergrund

Veranstaltungen wie die "Energievision 2050"-Show sollen Schüler sensibilisieren

Die „­Ener­gie­vi­sion 2050“-Show führt den Schü­lern die Fol­gen des Kli­ma­wan­dels vor Au­gen. Fo­to: Se­kun­dar­schule Lage

La­ge. Wie kann kli­maf­reund­li­che Mo­bi­lität der Zu­kunft aus­se­hen? Was hat Ernährung mit Kli­ma­schutz zu tun? Wel­che Rolle spiele ich als Schü­ler da­bei? Diese und an­dere Fra­gen rund um den Kli­ma­wan­del sind kurz vor den Som­mer­fe­rien in ei­ner Ver­an­stal­tung an der Se­kun­dar­schule Lage be­ant­wor­tet wor­den. Der Ver­ein Mul­ti­vi­sion aus Ham­burg war mit sei­ner "­Ener­gie­vi­sion 2050"-Show zu Gast und führte die Schü­ler pra­xis­nah an das Thema her­an.

"­Mit Be­quem­lich­keit kön­nen wir den Kli­ma­wan­del nicht stop­pen", ap­pel­lierte Mo­de­ra­tor Björn Wiele gleich zu Be­ginn der Ver­an­stal­tung an die Schü­ler. Ih­nen wur­den nicht nur Zu­kunfts­vi­sio­nen ver­mit­telt, son­dern in der an­sch­ließen­den Dis­kus­si­ons­runde auch die Um­set­zung von Kli­ma­schutz im All­tag be­spro­chen. Ob Ur­laub mit dem Fahr­rad, den täg­li­chen Ener­gie­ver­brauch sen­ken oder an­dere für das Thema zu be­geis­tern – die Ideen wa­ren viel­fäl­tig. "Erst wenn es die Schü­ler per­sön­lich be­trifft, fan­gen sie an nach­zu­den­ken, was zu tun ist. Dafür brau­chen sie aber auch Hil­fe, durch das El­tern­haus, die Schule oder eben sol­che Ver­an­stal­tun­gen", meinte Mar­ga­rete Wiß­mann von der Stab­stelle Um­welt und Kli­ma­schutz der Stadt La­ge. Wiß­mann war stell­ver­tre­tend für den Kli­ma­schutz­be­auf­trag­ten der Stadt La­ge, Ti­mo­teus Pe­ters, vor Ort. Er hatte an­ge­regt, die Ver­an­stal­tung auch fi­nan­zi­ell zu un­ter­stüt­zen. "­Ge­rade die Bil­dungs­ar­beit in Kin­der­gär­ten oder Schu­len ist wich­tig, um den Kli­ma­schutz vor­an­zu­trei­ben", be­tonte Pe­ters. Das sieht auch die Se­kun­dar­schule Lage so und wird im nächs­ten Schul­jahr ge­zielt ein Pro­fil mit dem Schwer­punkt "Kli­ma­wan­del-Kli­ma­schutz" an­bie­ten, bei dem die Schü­ler des neun­ten und zehn­ten Jahr­gangs in und um Lage ler­nen soll, wie Kli­ma­schutz geht. Ge­plant sind viele Ver­an­stal­tun­gen an außer­schu­li­schen Lern­or­ten in La­ge. "­Zum Bei­spiel könn­ten die Schü­ler ein Elek­tro-Auto näher be­gut­ach­ten", er­klärte Wiß­mann. An Ideen man­gelt es nicht. "Wir fin­den, Kli­ma­schutz ist ein wich­ti­ger Bau­stein, wenn wir eine Schule der Zu­kunft wer­den wol­len", be­tonte auch Schul­lei­ter Ar­min Zel­ler. Alle Be­tei­lig­ten wa­ren sich ab­sch­ließend ei­nig: Wenn je­der Schü­ler in Zu­kunft nur eine Klei­nig­keit bei sich zu­hause än­der­te, könnte be­reits et­was be­wirkt wer­den.

vom 27.07.2019 | Ausgabe-Nr. 30B

Drucken | Versenden