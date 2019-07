Eine Wahnsinns Wies’n

Lemgoer Schützen veranstalten ihr Oktoberfest am 28. September

Be­reits zum sieb­ten Mal fin­det der "Rie­sen Wies’n Wahn­sinn" in die­sem Jahr am 28. Sep­tem­ber ab 19 Uhr auf dem Re­gen­stor­platz statt, wo­bei es viel­leicht auch am ver­flix­ten sieb­ten Mal liegt, dass es in die­sem Jahr ein paar Ver­än­de­run­gen gibt. Während in den Jah­ren zu­vor je­weils etwa 3500 Gäste fei­ern konn­ten, fasst das Fest­zelt in die­sem Jahr nur 2500 Per­so­nen. Dafür wird es al­ler­dings eine zen­trale Bühne ge­ben, so dass die Be­schal­lung im gan­zen Zelt ein­heit­lich und außer­dem noch genü­gend Platz zum Tan­zen und Fei­ern vor­han­den ist. Für beste Stim­mung sor­gen dies­mal "­Die Al­pen­ban­di­ten" und "DJ Hul­pa", die mit bay­ri­scher Stim­mungs­mu­sik das Ok­to­ber­fest­flair per­fekt ma­chen. Die Ca­te­ring­firma Lüt­ke­meier & Jöring aus Pa­der­born kann bei der Be­wir­tung der Gäste auf lang­jäh­rige Er­fah­rung zurück­grei­fen. "­Die Speise- und Ge­trän­ke­karte wird ak­tu­ell noch an­ge­passt. Al­ler­dings ha­ben sich Haxe und Weißwurst be­reits bei den letz­ten Fes­ten be­währt. Von der Strate Braue­rei wird es ein be­son­de­res Fest­bier ge­ben, auf das sich die Be­su­cher jetzt schon freuen dür­fen. Der Preis für die Fest­bier-Maß bleibt un­ver­än­dert bei 9 Eu­ro. Auch die Ein­tritts­preise sind gleich­ge­blie­ben: 23 Euro kos­tet das Ticket pro Per­son, bei ei­ner Gruppe ab 32 Per­so­nen re­du­ziert sich der Preis auf 21 Eu­ro. Er­hält­lich sind die Ein­tritts­kar­ten aus­sch­ließ­lich im Vor­ver­kauf bei eX­pi­tur Rei­sen in Lem­go, Mit­tel­straße 62, un­ter ww­w.ok­to­ber­fest-lem­go.de so­wie an al­len Vor­ver­kaufs­stel­len von Pro­Ticket er­hält­lich. Nach dem großen Er­folg der erst­ma­li­gen Wahl zur Miss Wies’n Wahn­sinn im letz­ten Jahr, wird auch in die­sem Jahr eine Miss­wahl statt­fin­den. Wer daran teil­neh­men möch­te, kann sich während des Fes­tes fo­to­gra­fie­ren las­sen, eine Jury der Lem­goer Schüt­zen stellt dann eine Top Ten zu­sam­men, für die man dann vier Wo­chen lang auf der In­ter­netseite des Lem­goer Ok­to­ber­fes­tes ab­stim­men kann. "­Mit­ma­chen lohnt sich", be­tont die am­tie­rende Miss Wies’n Wahn­sinn An­to­nia Brun­siek.

vom 27.07.2019 | Ausgabe-Nr. 30B

