Zeitreise in die späten 1960er Jahre

"The Cashbags" kommen mit der "Johnny Cash Show" zum Summer Open Air nach Wendlinghausen

„­The Cas­h­bags“ glei­chen in Klang und Er­schei­nungs­bild ih­rem großen Vor­bild in den späten 1960ern. Fo­to: Pau­lis Ver­an­stal­tungs­büro

Der Abend wird da­mit zu ei­ner ve­ri­ta­blen Zeit­rei­se: Das Quar­tett um den US-ame­ri­ka­ni­schen Sän­ger Ro­bert Ty­son gleicht in Klang und Er­schei­nungs­bild 1:1 sei­nem berühm­ten Vor­bild in den späten 1960ern und lie­fert mit au­then­ti­scher Stim­me, Wes­tern­gi­tar­re, Te­le­cas­ter, Kon­tra­bass und Schlag­zeug de­tail­genau alle Klas­si­ker im Rah­men ei­ner mit­reißen­den Show. Sie ist an­ge­lehnt an die Ori­gi­nal­kon­zerte mit mu­si­ka­li­schen Gäs­ten wie June Car­ter (Va­leska Ku­na­th) oder The Ten­nes­see Three (Ste­phan Ckoeh­ler als Carl Per­kins so­wie Brenny Bren­ner und To­bias Fuchs). Songs aus Johnny Cashs "A­me­ri­can Re­cor­dings" wer­den mit Gi­tarre und Piano in ei­nem spe­zi­el­len Akus­tik­teil ze­le­briert. Im Pro­gramm ste­hen alle Klas­si­ker der Coun­try­mu­sikle­gende von "Ring of Fi­re", "I Walk the Li­ne" bis hin zu "­Fol­som Pri­son Blues", das Be­zug nimmt auf seine Ge­fäng­nis­kon­zerte Ende der 1960er Jah­re. "­Der mit­reißende Boom-Chicka-Boom-Sound macht al­len auf An­hieb Spaß", ver­spricht eine Ankün­di­gung des Ver­an­stal­tungs­büros. Kar­ten ab 29 Uhr sind an al­len ört­lich be­kann­ten Kon­zert­kas­sen, an der Info- und Kar­ten­hot­line (0531) 346372 und on­line un­ter "ww­w.­pau­lis.­de" er­hält­lich.

vom 27.07.2019 | Ausgabe-Nr. 30B

