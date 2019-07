Klinikum Lippe ist Partner der Medizinischen Fakultät OWL

Geschäftsführer hofft bei der Akquise junger Ärzte auf Klebeeffekt

Eine wich­tige Säule des Me­di­zin­stu­di­ums ist die kli­ni­sche Aus­bil­dung im Kran­ken­haus. Ein ei­ge­nes Uni­ver­sitäts­kran­ken­haus wird die Uni­ver­sität Bie­le­feld nicht be­trei­ben. Sie wird statt­des­sen mit den drei aus­ge­wähl­ten Kran­ken­hausträ­gern aus der Re­gion ko­ope­rie­ren, die ge­mein­sam das "U­ni­ver­sitäts­kli­ni­kum OWL der Uni­ver­sität Bie­le­feld" bil­den wer­den. Der Ver­trag legt der Pres­se­mit­tei­lung zu­folge un­ter an­de­rem Auf­ga­ben, Rechte und Pflich­ten der Zu­sam­men­ar­beit fest und re­gelt das Zu­sam­men­wir­ken bei Aus­schrei­bung und Be­ru­fung der kli­ni­schen Pro­fes­su­ren, die gleich­zei­tig Chef­ärzte an den Kran­ken­häu­sern sein wer­den. An der Un­ter­zeich­nung des Ko­ope­ra­ti­ons­ver­tra­ges nah­men laut Pres­se­mit­tei­lung für die Lan­des­re­gie­rung Isa­bel Pfeif­fer-Poens­gen, Mi­nis­te­rin für Kul­tur und Wis­sen­schaft, und Karl-Jo­sef Lau­mann, Mi­nis­ter für Ar­beit, Ge­sund­heit und So­zia­les, teil. Nach der Un­ter­zeich­nung eröff­ne­ten beide ge­mein­sam mit Sa­bine Ku­bitza, Ge­schäfts­füh­re­rin der Bie­le­fel­der Ge­sell­schaft für Woh­nen und Im­mo­bi­li­en­dienst­leis­tun­gen mbH (BGW), Kanz­ler Ste­phan Be­cker und Bie­le­felds Ober­bür­ger­meis­ter Pit Clau­sen das In­no­va­ti­ons­zen­trum Cam­pus Bie­le­feld (ICB), in dem die Me­di­zi­ni­sche Fa­kul­tät ih­ren Be­trieb star­tet. Nach in­ten­si­ver Pla­nung und drei­jäh­ri­ger Bau­zeit ist das ICB fer­tig­ge­stellt. Die Uni­ver­sität Bie­le­feld hat das Ge­bäude zum ü­ber­wie­gen­den Teil an­ge­mie­tet. Der Stu­dien­be­trieb an der in Grün­dung be­find­li­chen Me­di­zi­ni­schen Fa­kul­tät OWL soll im Win­ter­se­mes­ter 2021/2022 auf­ge­nom­men wer­den, heißt es in der Pres­se­mit­tei­lung wei­ter. Im End­aus­bau (ab 2025) sol­len dann bis zu 300 Stu­die­rende pro Jahr ihr Stu­dium be­gin­nen kön­nen. Dr. Jo­han­nes Hüt­te, Ge­schäfts­füh­rer Kli­ni­kum Lip­pe, er­klärt: "Für die ärzt­li­che wie me­di­zi­ni­sche Ver­sor­gung der Re­gion ist das mit Si­cher­heit her­aus­ra­gend und zu­kunfts­wei­send, er­hof­fen wir uns doch un­ter an­de­rem auch einen Kle­be­ef­fekt hin­sicht­lich der Ak­quise jun­ger Ärz­te. Kran­ken­ver­sor­gung muss das Kon­den­sat und der Kris­tal­li­sa­ti­ons­punkt auch von For­schung und Lehre sein.

