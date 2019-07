Großer Ammonit bei Detmold geborgen

Ehrenamtlicher Mitarbeiter findet einen knapp 40 Zentimeter großen Ammoniten aus dem Jura

Das Fos­sil ist etwa 199 bis 190 Mil­lio­nen Jahre alt und für die­sen Teil der Erd­ge­schichte ein vor­treff­li­cher Fun­d." Es sei der erste vollstän­dig er­hal­tene Am­mo­ni­ten-Fund aus die­ser Zeit im Kreis Lip­pe.

Wenn Mi­chael Wie­mers Bau­ar­bei­ten am Straßen­rand sieht, schaut er im­mer et­was ge­nauer hin. Sein In­ter­esse gilt dem Erd­reich, denn das hält Schätze für ihn be­reit. Als lang­jäh­ri­ger, eh­ren­amt­li­cher Mit­ar­bei­ter des LWL-Mu­se­ums für Na­tur­kunde in Müns­ter hat er schon viele Fos­si­lien ent­deckt. Kürz­lich hat Wie­mers er­neut ein gu­tes Auge be­wie­sen und konnte in der Nähe von Det­mold die­sen be­son­de­ren Fund ma­chen. "Wenn schwar­zes Ge­stein zu se­hen ist, kommt es meist aus dem Ju­ra. Da musste ich dann ein­fach ge­nauer hin­se­hen", sagt Wie­mers. Er war ge­rade auf dem Weg nach Hau­se, als er Ge­steins­bro­cken am Straßen­rand sah, die bei Bau­ar­bei­ten her­vor­ge­ho­ben wor­den wa­ren. Nach nähe­rer Be­trach­tung war ihm schnell klar, dass er et­was In­ter­essan­tes vor sich hat­te. Gleich am nächs­ten Tag hat der Hobby-Paläon­to­loge den Fund dann mit Fo­lie und Hin­weis­schil­dern ge­schützt und dem Fachamt für paläon­to­lo­gi­sche Bo­den­denk­mal­pflege des LWL-Mu­seum für Na­tur­kunde ge­mel­det. "­Die Ge­fahr bei sol­chen Fun­den ist, dass sie von in­ter­es­sier­ten Leu­ten di­rekt mit­ge­nom­men wer­den und dann in pri­va­ten Samm­lun­gen ver­schwin­den", erzählt Wie­mers. "­Der Block, in dem die­ser Am­mo­nit steckt, ist zum Glück etwa 200 Ki­lo­gramm schwer und passt nicht so leicht ins Au­to." Nach dem Wo­chen­ende habe er dann gleich früh mor­gens mit den Ar­bei­tern an der Bau­stelle ge­spro­chen und ih­nen sei­nen Fund er­klärt. Als die Fach­leute des LWL die Fund­mel­dung er­hiel­ten, mach­ten sie sich auf den Weg, um den Am­mo­ni­ten zu ber­gen. Sie konn­ten ihn dann mit Hilfe der Ar­bei­ter und ei­nes Bag­gers vor Ort si­chern und mit nach Müns­ter neh­men. In der Präpa­ra­ti­ons­werk­statt des LWL-Mu­se­ums rei­ni­gen Ex­per­ten das Fos­sil und kon­ser­vie­ren es, da­mit es in die Samm­lung auf­ge­nom­men und auch in Aus­stel­lun­gen ge­zeigt wer­den kann.

vom 24.07.2019 | Ausgabe-Nr. 30A

