Schulden vermeidet

Det­mold. Im­mer mehr Men­schen sind ü­ber­schul­det. Be­trof­fen sind auch junge Frauen und Müt­ter. Für sie hat der Ca­ri­tas­ver­band im Kreis Lippe den Kur­sus "­Give me 5" kon­zi­piert. In ihm geht es um den kom­pe­tenten Um­gang mit Geld im All­tag. Der Kur­sus fin­det fünf­mal frei­tags von 10 bis 12 Uhr in der Pa­laiss­traße 27 statt. Ers­ter Ter­min ist am komm­men­den Frei­tag, 26. Ju­li. An­mel­dun­gen sind noch mög­lich. Die Teil­nahme ist kos­ten­los. Bis zu 10 Frauen wer­den im Rah­men von "­Give me 5" in 5 Kurs­ein­hei­ten aus­ge­bil­det, be­glei­tet und un­ter­stützt. Ne­ben der Auf­klärung ü­ber Ver­schul­dung und Ü­ber­schul­dung geht es um Haus­halts­führung und Haus­halts­pla­nung, das Ver­si­che­rungs­we­sen, den Um­gang mit Behör­den so­wie die Psy­cho­lo­gie des Geld­aus­ge­bens. Bei Be­darf hilft Kurs­lei­te­rin Britta Lang­ner auch je­der Teil­neh­me­rin noch in­di­vi­du­ell, die per­sön­li­che fi­nan­zi­elle Si­tua­tion zu klären und zu struk­tu­rie­ren. Auch nach dem Kur­sende wer­den sie nicht al­lein­ge­las­sen. An­mel­dung bis zum 24. Juli beim Ca­ri­tas­ver­band Lippe un­ter (05231) 9929-9 oder per E-Mail an: "lang­ner@­ca­ri­tas-dt.­de" mög­lich.

vom 24.07.2019 | Ausgabe-Nr. 30A

