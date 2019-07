Auf ein Date mit Luise Loué

Det­mold. Wer die Ge­le­gen­heit nut­zen möch­te, die Künst­le­rin Luise Loué ken­nen­zu­ler­nen, die dem LWL-Frei­licht­mu­seum Det­mold die Lie­bes­ob­jekte und -ge­schich­ten für die ak­tu­elle Son­deraus­stel­lung "­Ver­giss die #liebe nicht!" zur Ver­fü­gung ge­stellt hat, be­kommt Ende Juli noch ein­mal die Chance da­zu. Weil es ihr im Lip­pi­schen so gut ge­fiel, kommt die Künst­le­rin nach Det­mold, um durch die Son­deraus­stel­lung zu führen und ex­klu­sive Ein­bli­cke in ihre Samm­lung zu ge­ben. Nach ei­ner Auf­takt­führung fin­den am ein­tritts­freien Mitt­woch (24.7.) von 11 bis 17 Uhr, am Don­ners­tag (25.7.) von 12 bis 16 Uhr und am Frei­tag (26.7.) von 11 bis 14 Uhr stünd­li­che Kurz­führun­gen von 45 Mi­nu­ten statt. Die Teil­nahme ist kos­ten­los. Zu­dem gibt es am Don­ners­tag die Ge­le­gen­heit, die Künst­le­rin bei der "­Date Night" mit­samt "Af­ter Work Cock­tail" in der Aus­stel­lungs­scheune zu tref­fen. Für die Date Night ist eine An­mel­dung im In­fobüro un­ter (05231) 706 104 er­for­der­lich. Die Teil­nahme ist kos­ten­los, le­dig­lich die Ge­tränke müs­sen be­zahlt

vom 24.07.2019 | Ausgabe-Nr. 30A

Drucken | Versenden