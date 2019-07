Weg der Stille

Kreis Lip­pe. Eine dreitä­gige Pil­ger­tour auf dem Weg der Stille bie­tet das Bil­dungs­re­fe­rat der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che von Frei­tag, 26. bis Sonn­tag, 28. April an. Die Ta­ges­e­tap­pen lie­gen zwi­schen 12 und 16 Ki­lo­me­tern. Die Un­ter­kunft er­folgt in klos­ter­na­hen Gasthö­fen. Thema der Pil­ger­tour, die von Schwa­len­berg ü­ber Ma­ri­en­müns­ter und Brenk­hau­sen nach Cor­vey führt, ist der Baum als Sym­bol für Le­ben und Tod, Wach­sen und Wer­den, Hoff­nung und ewi­ges Le­ben. Auf dem Weg durch eine fast un­berührte Na­tur wird sich die Gruppe in Schwei­ge­zei­ten und Ge­sprächen da­mit be­schäf­ti­gen und aus­tau­schen. Die Tour kos­tet 135 Eu­ro. Wei­tere In­for­ma­tio­nen und An­mel­dung (bis 10. April) un­ter (05231) 976742 oder per E-Mail an "pil­gern@lip­pi­sche-lan­des­kir­che.­de".

vom 24.07.2019 | Ausgabe-Nr. 30A

