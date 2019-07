Für kleine Nichtschwimmer

Lem­go. Am Sonn­tag, 14. Ju­li, star­tet im Eau-Le eine of­fene Was­ser­ge­wöh­nung für Kin­der. Kleine Nicht­schwim­me­rin­nen und -schwim­mer, die das Ele­ment Was­ser noch nicht ken­nen, wer­den da­bei mit viel Spaß vom er­fah­re­nen Eau-Le Team an die­sen Be­we­gungs­raum her­an­ge­führt. Die El­tern er­hal­ten fach­kun­dige Tipps, wie sie die Was­ser­ge­wöh­nung selbst mit ih­ren Kin­dern fort­set­zen kön­nen. Das Ganze ist eine kos­ten­freie Ak­tion im Rah­men der Lem­goer Al­li­anz "Alle Kin­der ler­nen schwim­men". "In der Was­ser­ge­wöh­nung geht es des­halb in erste Li­nie dar­um, das Ele­ment Was­ser ken­nen­zu­ler­nen, sich darin wohl­zu­fühlen und ein ge­wis­ses Maß an Si­cher­heit zu er­lan­gen", be­rich­tet Bad­lei­ter Chris­tian Pie­chuta. So ler­nen die Klei­nen ganz spie­le­risch, wel­chen Wi­der­stand, Druck und Auf­trieb das Was­ser hat: Durchs Was­ser zu lau­fen steht da­bei ebenso auf dem Pro­gramm wie in Bauch und Rü­cken­lage im Was­ser zu schwe­ben oder mit dem Kopf un­ter­zut­au­chen. Wenn wei­tere Ma­te­ria­lien wie Pool­nu­deln, Schwimm­bret­ter oder Schwimm­mat­ten ins Spiel kom­men, kennt die Be­geis­te­rung der Kin­der kein Hal­ten mehr. "­Den El­tern gibt un­ser ge­schul­tes Team wei­tere kleine Spie­li­deen und Tricks an die Hand, wie die Kin­der das Ele­ment Was­ser angst­frei er­le­ben und sich so­mit op­ti­mal auf den ers­ten Schwimm­kurs vor­be­rei­ten kön­nen", er­klärt Pie­chuta. In­fos un­ter "ww­w.eau­le.­de/schwim­men­ler­nen".

