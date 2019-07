Meiersfelder Schützen trotzen dem Regen

Beim großen Festumzug durch Meiersfeld wird dem Königspaar die Ehre einer weißen Kutsche zuteil

In ei­ner weißen Kut­sche ging es für das Mei­ers­fel­der Schüt­zenkö­nigs­paar in Rich­tung Fest­zelt. Fo­to: Ra­phael Bart­ling

Det­mold (r­b). Mit ei­nem Festum­zug hat der Schüt­zen­ver­ein "Ei­nig­keit" Mei­ers­feld-Röd­ling­hau­sen am Sams­tag sein neues Kö­nigs­paar Ul­rike Men­ton und Ralf Kai­ser ge­fei­ert. Zu­sam­men mit den Ab­ord­nun­gen et­li­cher Gast­ver­eine mar­schier­ten die Mei­ers­fel­der Schüt­zen vom Treff­punkt an der Geh­ren­kampstraße in Rich­tung Fest­zelt im "Tal der Kö­ni­ge".

Da­bei konnte der zum Abend hin ein­set­zende Re­gen zu­min­dest dem Mei­ers­fel­der Kö­nigs­paar so gar nichts an­ha­ben: Men­ton und Kai­ser wur­den in ei­ner schnee­weißen Kut­sche zu ih­rem Fest ge­fah­ren. Doch auch die ü­b­ri­gen Schüt­zen­brü­der und -schwes­tern zeig­ten sich hart­ge­sot­ten und trotz­ten ih­rem Kö­nigs­paar zu­liebe dem Re­gen. Beim Marsch wa­ren da­bei auch Ver­tre­ter der Gast­ver­eine aus Det­mold, Bel­le, Großen­marpe-Erd­bruch, Weh­ren, Au­gust­dorf, Horn, Bad Mein­berg und Brok­hau­sen. Für die mo­ti­vie­rende mu­si­ka­li­sche Be­glei­tung beim Festum­zug sorg­ten der Spiel­manns­zug Belle so­wie die Mar­pe­ta­ler Blas­ka­pel­le.

