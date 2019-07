Hauptstadtblech

La­ge. Das Ber­li­ner Blech­blä­se­ren­sem­ble "Haupt­stadt­blech" gas­tiert wie­der in der Markt­kir­che in La­ge. Am Sams­tag, 13. Ju­li, wird um 19 Uhr das Eröff­nungs­kon­zert der dies­jäh­ri­gen Deutsch­land-Tour­nee des En­sem­bles zu hören sein, das vor al­lem durch den Po­sau­nis­ten Mi­chael Knake seine Ver­bin­dung nach Lage hält. Das er­folg­rei­che Kon­zert vom Ja­nuar 2018 in der Markt­kir­che zeig­te, wie sich die Mu­si­ker mit an­spruchs­vol­len bis fet­zig-vir­tuo­sen Dar­bie­tun­gen in die Her­zen der Blech­blä­ser­freunde ge­spielt ha­ben, heißt es in ei­ner Mit­tei­lung. Sie selbst be­schrei­ben sich als "­fünf Blech­blä­ser, ein Schlag­zeu­ger, viel En­thu­si­as­mus und ein Re­per­toire von Ba­rock bis Rock". Bei Kon­zer­ten tref­fen re­gel­mäßig ba­ro­cke Meis­ter wie Hän­del, Te­le­mann oder Bach auf le­gen­däre Pop­größen wie Mi­chael Jack­son, Adele oder Queen. Der Ein­tritt ist frei, eine Kol­lekte wird am Aus­gang ge­sam­melt.

vom 10.07.2019 | Ausgabe-Nr. 28A

