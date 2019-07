Kirchliche Reise nach Indien

Kreis Lip­pe. In der Zeit vom 4. bis 18. No­vem­ber bie­tet der ka­tho­li­sche Pfarr­ver­bund Südlippe-Pyr­mont eine Reise nach In­dien an. Der in­di­sche Pries­ter Pa­ter Ru­ban Pin­heiro be­glei­tet die Fahrt. Die Rei­sen­den kön­nen die tou­ris­ti­schen Höhe­punkte des viel­schich­ti­gen Lan­des er­kun­den und per­sön­li­che Kon­takt zur Be­völ­ke­rung knüp­fen. Die Reise be­ginnt im Nor­den In­diens mit den Städ­ten Neu Del­hi, der Alt­stadt Agra, mit dem berühm­ten Taj Ma­hal, Jai­pur, als Stadt des Ma­ha­ra­jas und dem Ti­ger­schutz­ge­biet Ran­t­ham­bo­re. In Ke­rala, im Sü­den In­diens, der Hei­mat des Pries­ters, wer­den ne­ben dem Be­such der Tee­an­bau­re­gion in den Ber­gen, ei­ner Boots­fahrt auf den Back­wa­ters und dem Be­such der al­ten Stadt Ko­chi mit ih­ren ko­lo­nia­len Ge­bäu­den, die Kul­tur und Tra­di­tio­nen der ein­hei­mi­schen Be­völ­ke­rung im Vor­der­grund ste­hen. Zwei Nächte ver­brin­gen die Teil­neh­mer im Klos­ter der Kar­me­li­ten, dem Or­den des Pries­ters. Die dort an­ge­glie­derte Schule wird be­sucht; ein Pro­jekt zur För­de­rung von Kin­dern und Ju­gend­li­chen vor­ge­stellt. Außer­dem lädt die Fa­mi­lie des Pries­ters zu sich nach Hause ein. Während der Reise wird in 4- und 5 Sterne-Ho­tels ü­ber­nach­tet. Wei­tere In­for­ma­tio­nen per Mail un­ter "pa­ter.ru­ban@­ka­tho­lisch-in-su­edlippe-pyr­mont.­de” oder te­le­fo­nisch un­ter 0176-43765289.

vom 10.07.2019 | Ausgabe-Nr. 28A

