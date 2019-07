Kein Unterschied bei Trauungen

Kreis Lip­pe/­Horn-Bad Mein­berg. Die Syn­ode der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che hat die Neu­fas­sung der Le­bens­ord­nung – der Ori­en­tie­rungs­hilfe zur Ge­stal­tung des kirch­li­chen Le­bens – be­schlos­sen. Un­ter an­de­rem wird in Be­zug auf Trau­got­tes­dienste nun nicht mehr un­ter­schie­den zwi­schen ei­ner Trau­ung und ei­nem "­Got­tes­dienst an­läss­lich ei­ner Ehe­schließung", zum Bei­spiel bei kon­fes­si­ons­ver­schie­de­nen Paa­ren. Auch an an­de­rer Stelle wird kein Un­ter­schied mehr ge­macht: Bis­her konn­ten Men­schen, die in ei­ner ein­ge­tra­ge­nen Le­ben­s­part­ner­schaft le­ben, in der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che in ei­nem öf­fent­li­chen Got­tes­dienst den Se­gen Got­tes emp­fan­gen. Nach der Ein­führung des "­Ge­set­zes zur Ein­führung des Rechts auf Ehe­schließung für Per­so­nen glei­chen Ge­schlechts­", wel­ches im Ok­to­ber 2017 in Kraft trat, hat sich die Lan­des­syn­ode nun dazu ent­schie­den, in der Le­bens­ord­nung die Trau­got­tes­dienste für Paare glei­chen Ge­schlechts und Paare un­ter­schied­li­chen Ge­schlechts gleich­zu­stel­len. Es wird nun auch sprach­lich keine Un­ter­schei­dung mehr ge­macht: Bei­des sind Trau­got­tes­diens­te.

vom 10.07.2019 | Ausgabe-Nr. 28A

Drucken | Versenden