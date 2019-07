"Fridays For Future" fordert Klimanotstand für Lippe

Jugendliche Aktivisten übergeben Unterschriften an den Landrat

Liam Alex­an­der Fre­vert (links) und Ma­rius Lü­de­mann ü­ber­rei­chen im Na­men von „Fri­days for Fu­tu­re“ mehr als 1.800 Un­ter­schrif­ten an Land­rat Dr. Axel Leh­mann. Im Hin­ter­grund (von links): Dr. Ma­nuel Zim­mer (S­cien­tists for Fu­tu­re), Naomi Brend­ler (Fri­days for Fu­tu­re), Mas­ter­plan­ma­na­ge­rin Laura Schus­ter, Ol­rik Meyer (Fach­ge­biet Im­mis­si­ons­schutz, Kli­ma­schutz, Ener­gie) und Dr. Ute Rö­der (Fach­be­reich Um­welt und Ener­gie). Fo­to: Kreis Lippe

Die mög­li­che Um­set­zung dis­ku­tier­ten die Gäste vorab mit Mit­ar­bei­tern der Ver­wal­tung. Ge­mein­sam mit dem Land­rat stell­ten sie den An­satz vor, das Thema Kli­ma­not­stand in die po­li­ti­sche Dis­kus­sion nach der Som­mer­pause ein­zu­brin­gen.

"­Die Ju­gend­li­chen set­zen sich ein und wol­len un­sere Zu­kunft ge­stal­ten. Dies ist eine tolle Ent­wick­lung in Zei­ten rück­läu­fi­gen En­ga­ge­ment­s", lobte Land­rat Dr. Axel Leh­mann. Der Kreis Lippe sei seit Jah­ren Vor­rei­ter im Kli­ma­schutz und habe die The­men Nach­hal­tig­keit, Kli­ma­schutz und Biodi­ver­sität fest in sei­nem Zu­kunfts­kon­zept Lippe 2025 ver­an­kert. Auch im Mas­ter­plan sind be­reits Ziele wie die Kli­ma­neu­tra­lität bis 2050 fest­ge­legt. "­Die Er­klärung des Kli­ma­not­stands für den Kreis hätte vor al­lem eine sym­bo­li­sche Wir­kung und be­kräf­tigt noch­mals den po­li­ti­schen Wil­len zur Vers­te­ti­gung der Kli­ma­schutz­ak­ti­vitäten", er­klärt Leh­mann. "­Die lip­pi­sche Be­we­gung ‚Fri­days For Fu­tu­re‘ möch­te, dass der Kreis Lippe den Kli­ma­not­stand aus­ruft und sich so zum Pa­ri­ser Kli­ma­ab­kom­men be­kennt", so Ma­rius Lü­de­mann von "Fri­days for Fu­tu­re". Mit dem Aus­spre­chen ei­nes Kli­ma­not­stan­des soll sich der Kreis ver­pflich­ten, bei al­len Ent­schei­dun­gen und Maß­nah­men die Aus­wir­kun­gen auf das Klima und die ö­ko­lo­gi­sche Nach­hal­tig­keit be­son­ders zu berück­sich­ti­gen und die Kli­ma­ver­träg­lich­keit als das we­sent­li­che Ent­schei­dungs­kri­te­rium an­zu­er­ken­nen. Der Kreis Lippe soll da­mit die For­de­rung nach ei­nem bun­des­wei­ten Kli­ma­schutz­ge­setz un­ter­stüt­zen, des­sen Aus­ge­stal­tung an den Ver­ein­ba­run­gen des Pa­ri­ser Klima-Ab­kom­mens aus­ge­rich­tet ist. "Da­mit soll si­cher­ge­stellt wer­den, dass das mög­lichste ge­tan wird, da­mit Deutsch­land seine Re­duk­ti­ons­ziele für 2020 kurz­fris­tig er­reicht so­wie ins­be­son­dere die für 2030 ein­hält und eine Kli­ma­neu­tra­lität (CO2-Neu­tral) weit vor 2050 er­reicht", un­ter­stützt Dr. Ma­nuel Zim­mer im Na­men der "S­cien­tists for Fu­tu­re" in Lippe das Vor­ha­ben.

vom 10.07.2019 | Ausgabe-Nr. 28A

