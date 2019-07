Lippe zeigt sich auf dem Kirchentag

Fei­er­abend­mahl mit hun­der­ten Be­su­chern auf dem evan­gelip­pi­schen Rast­platz beim Kir­chen­tag in Dort­mund. Fo­to: Lip­pi­sche Lan­des­kir­che

Dort­mun­d/­Kreis Lip­pe. Mit viel Mu­sik, An­dach­ten, Work­shops, Ak­tio­nen, of­fe­nem Sin­gen so­wie Spe­zia­litäten von Lip­pe­qua­lität und dem Cre­do­weg-An­hän­ger "wun­der­bar" hat sich der Lan­des­aus­schuss Lippe am Deut­schen Evan­ge­li­schen Kir­chen­tag (DEKT) in Dort­mund be­tei­ligt. Auf dem Platz von Leeds an der Rei­nol­di­kir­che prä­sen­tier­ten 120 Mit­wir­kende aus Lippe ihr viel­fäl­ti­ges Pro­gramm – und bis zu 7.000 Men­schen ka­men, um auf dem "evan­gelip­pi­schen Rast­platz" Sta­tion zu ma­chen. Pfar­rer Wolf­gang Loest, Vor­sit­zen­der des Lan­des­aus­schuss Lippe des DEKT, und Kir­chen­rat To­bias Tre­se­ler als Ver­tre­ter der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che freuen sich ü­ber das große In­ter­esse an den lip­pi­schen An­ge­bo­ten: "Al­lein zum Fei­er­abend­mahl mit Lan­des­su­per­in­ten­dent Diet­mar Arends und in­ter­na­tio­na­len Gäs­ten am Frei­tag ka­men etwa 550 Men­schen zu Ge­bet, Ge­sang und Ge­sprächen auf un­se­rem Rast­platz zu­sam­men. Der ge­samte Kir­chen­tag in Dort­mund war ein tol­les und in­spi­rie­ren­des Er­leb­nis, das uns mit vie­len neuen Ideen für kirch­li­che Ar­beit nach Lippe zurück­keh­ren lässt.

vom 10.07.2019 | Ausgabe-Nr. 28A

Drucken | Versenden