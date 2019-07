Stärkung für Mütter und Väter

Kreis sucht neue Bildungs- und Entwicklungsbegleiterinnen

Kreis Lip­pe. Müt­ter und Väter da­bei un­ter­stüt­zen, ihre Kin­der in ih­rer Ent­wick­lung po­si­tiv und ak­tiv zu be­glei­ten: Das ist Auf­gabe der Bil­dungs- und Ent­wick­lungs­be­glei­tung (BE­B), ei­nem An­ge­bot des Teams Fa­mi­li­en­freund­li­cher Kreis Lip­pe. Die Ar­beit der Bil­dungs- und Ent­wick­lungs­be­glei­te­rin­nen ist pra­xis- und le­bens­nah und fin­det bei den Fa­mi­lien zu Hause statt. Der Kreis Lippe sucht auf­ge­schlos­se­ne, er­fah­rene Müt­ter oder Großmüt­ter, die sich auf Ho­no­r­ar­ba­sis für El­tern im Kreis Lippe en­ga­gie­ren möch­ten. Im Ok­to­ber bie­ten die Ko­or­di­na­to­rin­nen des An­ge­bo­tes eine ent­spre­chende Grun­d­qua­li­fi­zie­rung für an­ge­hende BEBs an. Die Schu­lung er­folgt in Ta­gungs­häu­sern mit Ü­ber­nach­tung und Voll­ver­pfle­gung. Nach er­folg­rei­chem Ab­schluss die­ser Schu­lung, in der es schwer­punkt­mäßig um die Be­rei­che Spra­che, Be­we­gung und Bin­dung geht, wer­den die BEBs in Fa­mi­lien mit Kin­dern im Al­ter von null bis drei Jah­ren ein­ge­setzt. Wer In­ter­esse hat, selbst als Bil­dungs- und Ent­wick­lungs­be­glei­te­rin ak­tiv zu wer­den, er­hält bei den In­for­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen des Krei­ses Lippe wei­tere Aus­künfte rund um die Auf­ga­ben und die Vor­aus­set­zun­gen für die Tätig­keit als BEB. Ter­mi­ne: Die nächs­ten In­fo­ver­an­stal­tun­gen fin­den statt am am Frei­tag, 28. Ju­ni, von 10 bis 11 Uhr in Raum 402, je­weils im Kreis­haus in Det­mold, Fe­lix-Fe­chen­bach-Straße 5. ­Schu­lungs­zeit­raum: Die Schu­lungs­ter­mine zur Bil­dungs- und Ent­wick­lungs­be­glei­te­rin sind vom 23. Ok­to­ber bis zum 26. Ok­to­ber so­wie am 30. und 31. Ok­to­ber. Im ers­ten Teil der Qua­li­fi­zie­rung vom 23. bis zum 26. Ok­to­ber steht eine Kin­der­be­treu­ung zur Ver­fü­gung. Für die Teil­nahme an der Grun­d­qua­li­fi­zie­rung wird ein Bei­trag von 70 Euro er­ho­ben. Für Fra­gen und wei­tere In­for­ma­tio­nen ste­hen Ju­lia Pro­ko­fieva un­ter (05231) 62-4270 und un­ter j.pro­ko­fie­va@­kreis-lip­pe.de so­wie Do­ris Ham­pel un­ter (05231) 62-4271 und un­ter d.ham­pel@­kreis-lip­pe.de zur Ver­fü­gung.

vom 10.07.2019 | Ausgabe-Nr. 28A

