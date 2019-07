Der Vorverkauf für das Oktoberfest läuft

Jetzt Tickets für den "Riesen Wiesn Wahnsinn" am 28. September auf dem Regenstorplatz sichern

Der "Rie­sen Wiesn Wahn­sinn" im sti­lech­ten Fest­zelt geht be­reits in sein 12. Jahr und glänzt dies­mal mit ei­ni­gen Ver­än­de­run­gen. "Wir ha­ben einen neuen Ca­te­rer an un­se­rer Sei­te", so Pe­ter Lüs­sem vom Pla­nungs­team der Schüt­zen. "­Die Firma Lüt­ke­meier & Jöring aus Pa­der­born hat uns in die­sem Jahr das beste An­ge­bot ge­macht und wir freuen uns, dass das er­fah­rene Team uns zur Seite steht." Der Groß­ca­te­rer ist bes­tens auf­ge­stellt für Ver­an­stal­tun­gen die­ser Größen­ord­nung und darü­ber hin­aus.

An­ders als in den Vor­jah­ren mit zwei Bands und Büh­nen, wird es in die­sem Jahr nur eine zen­trale Bühne ge­ben. "Wir konn­ten mit den Al­pen­ban­di­ten eine echt baye­ri­sche Band ver­pflich­ten, die mit ih­rem au­then­ti­schen Auf­tritt für beste Par­ty­stim­mung sor­gen wird", ist Ma­jor Jörg Mayer, der eben­falls dem Pla­nungs­team an­gehört, ü­ber­zeugt. In den Band­pau­sen wird ein DJ die Stim­mung auf­recht hal­ten, so­dass ab Be­ginn um 19 Uhr ohne Pause ge­fei­ert wer­den kann. Auch die am­tie­rende Miss Wiesn Wahn­sinn, An­to­nia Brun­siek, freut sich schon auf die Kult­ver­an­stal­tung. Bei ei­nem Fo­to­s­hoo­ting wird ihre Nach­fol­ge­rin ge­sucht. In­ter­es­sierte Ok­to­ber­fest-Be­su­che­rin­nen kön­nen sich an dem Abend pro­fes­sio­nell fo­to­gra­fie­ren las­sen um dann viel­leicht das Wer­be­ge­sicht für das nächste Lem­goer Ok­to­ber­fest 2021 zu wer­den. Das Rie­sen Wiesn Fest­zelt bie­tet Platz für rund 2.500 Gäs­te, die ihre Tickets ab so­fort im Rei­se­büro eX­pi­tur in der Mit­tel­straße 62 er­wer­ben kön­nen. Das Ein­zel­ticket kos­tet, wie vor zwei Jah­ren auch, 23 Eu­ro. Grup­pen ab 32 Per­so­nen er­hal­ten eine Er­mäßi­gung und zah­len nur 21 Euro pro Per­son.

vom 06.07.2019 | Ausgabe-Nr. 27B

