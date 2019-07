Amerikanische Klassiker

Saxophonquartett zu Gast in St. Nicolai

Ame­ri­ka­ni­sche Klas­si­ker wie Sa­muel Bar­bers "A­da­gio for strings", Aus­schnitte aus An­to­nin Dvor­áks Sym­pho­nie "Aus der Neuen Welt" oder Mu­sik von Aaron Co­p­land und Leo­nard Bern­stein er­klin­gen ebenso wie Chick Co­reas "Child­ren‘s songs". Eine fas­zi­nie­rende Neu­ent­de­ckung bie­tet die Suite für Sa­xo­phon­quar­tett des Chi­ca­goer Kom­po­nis­ten Leon Stein aus dem Jahr 1967. Die un­ter­halt­sam mo­de­rierte Reise durch den ame­ri­ka­ni­schen Kon­ti­nent führt auch zu Ge­orge Gers­hwins Jazz­klas­si­kern und auf­re­gen­der Welt­mu­sik aus dem Schmelz­tie­gel New York. Be­ginn ist um 18 Uhr, der Ein­tritt ist frei, am Aus­gang wird um eine Spende ge­be­ten.

vom 06.07.2019 | Ausgabe-Nr. 27B

