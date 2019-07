Projekt nimmt die Mitte in den Fokus

Neue Casemanagerin unterstützt ab jetzt das Programm "Jugend stärken im Quartier" der Stadt Detmold

Das Pro­gramm Ju­gend stär­ken im Quar­tier wird durch das Bun­des­mi­nis­te­rium für Fa­mi­lie, Se­nio­ren, Frauen und Ju­gend (BMFSFJ), das Bun­des­mi­nis­te­rium für Um­welt, Na­tur­schutz, Bau und Re­ak­tor­si­cher­heit (B­MUB) und den Eu­ropäi­schen So­zi­al­fonds ge­för­dert. Ziel ist es, be­nach­tei­ligte Ju­gend­li­che und junge Er­wach­sene im Al­ter von zwölf bis 26 Jah­ren in be­stimm­ten Orts­tei­len zu för­dern und ih­nen eine be­ruf­li­che Per­spek­tive zu bie­ten. In Det­mold wurde das Pro­gramm in der ers­ten För­der­pe­ri­ode in Her­ber­hau­sen und am Hid­de­ser Berg durch­ge­führt. "Nach der er­folg­rei­chen ers­ten För­der­phase wei­ten wir das Pro­jekt in der zwei­ten Phase räum­lich aus. Wir grei­fen da­bei be­wusst die Er­geb­nisse der So­zi­al­pla­nung auf und neh­men den So­zi­al­raum Mitte-Nord mit in den Fo­kus, um den Ju­gend­li­chen ge­zielt vor Ort – dort, wo sie le­ben – ein Un­ter­stüt­zungs­an­ge­bot zu ma­chen", er­klärt Frank Hil­ker, Det­molds Käm­me­rer und zu­stän­di­ger Fach­be­reichs­lei­ter. Das Pro­gramm be­steht aus meh­re­ren Bau­stei­nen: dem Ca­se­ma­na­ge­ment, bei dem die Ju­gend­li­chen in­di­vi­du­ell be­glei­tet und un­ter an­de­rem in Ar­beit, Aus­bil­dungs-, Prak­ti­kums­stel­len oder an­dere Maß­nah­men ver­mit­telt wer­den sol­len, der auf­su­chen­den Ju­gend­so­zi­al­ar­beit und dem Clea­ring, bei dem die Ju­gend­li­chen und jun­gen Er­wach­se­nen an das Ca­se­ma­na­ge­ment ver­mit­telt wer­den. In den Mi­kro­pro­jek­ten kön­nen be­reits Ju­gend­li­che ab zwölf Jah­ren ihre Fähig­kei­ten und Kom­pe­ten­zen zum Bei­spiel im hand­werk­li­chen Be­reich aus­tes­ten und er­wei­tern. Nun soll das Pro­gramm bis zum 30. Juni 2022 in ei­ner zwei­ten För­der­pe­ri­ode mit ei­nem Ge­samt­för­der­vo­lu­men von 1,17 Mil­lio­nen Euro wei­ter­ge­führt wer­den. Das Geld dafür stammt vom Fa­mi­lien- und Um­welt­mi­nis­te­rium so­wie aus den Eu­ropäi­schen So­zi­al­fonds. Un­ter­stüt­zung be­kommt "Ju­gend stär­ken im Quar­tier" in Det­mold ab so­fort von ei­ner neuen Ca­se­ma­na­ge­rin, die die Ju­gend­li­chen in Zu­kunft be­ra­ten und be­glei­ten wird: Laura Gra­ven­horst (29) ko­or­di­nierte zu­letzt das Pro­jekt "Ju­gend stär­ken im Quar­tier" im Land­kreis Ha­meln-Pyr­mont. Sie steht den Ju­gend­li­chen und jun­gen Er­wach­se­nen in Det­mold bei ih­rer Be­rufs­fin­dung mit Rat und Tat zur Sei­te. In­ter­es­sierte kön­nen sich per Mail an "l.­gra­ven­hor­st@­det­mol­d.­de" oder un­ter der Mo­bil­ruf­num­mer (0160) 22 80 884 an sie wen­den Ste­fan Fen­ne­ker (Ko­or­di­na­tor für In­te­gra­tion der Stadt Det­mol­d), Laura Gra­ven­horst (neue Ca­se­man­ge­rin), Frank Hil­ker (Käm­me­rer und zu­stän­di­ger Fach­be­reichs­lei­ter) und Lisa Win­dau (Ca­se­ma­na­ge­rin) vor dem Büro der mo­bi­len Ju­gend­ar­beit in Her­ber­hau­sen. Fo­to: Stadt Det­mold

vom 06.07.2019 | Ausgabe-Nr. 27B

