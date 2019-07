Fragen an pflegende Angehörige

Bad Sal­zu­flen. Für In­ter­views im Rah­men der Quar­tier­s­ent­wick­lung des Krei­ses Lippe wer­den pfle­gende An­gehö­rige ge­sucht. Dies teilt der Kreis Lippe mit. Im Fo­kus stehe da­bei die quar­tiers­nahe Un­ter­stüt­zung in Schöt­mar-West: Ins­be­son­dere soll er­fasst wer­den, wel­che An­ge­bote es für pfle­gende An­gehö­rige in Schöt­mar gibt und wie diese an­ge­nom­men wer­den. In die­sem Jahr soll das In­ter­view­tref­fen zwei Mal in Schöt­mar statt­fin­den und je­weils zwei Stun­den dau­ern. Da­bei kön­nen die An­gehö­ri­gen, die ihre Part­ner, El­tern, Kin­der, En­kel­kin­der oder Ge­schwis­ter im All­tag un­ter­stüt­zen, selbst zu Wort kom­men und er­hal­ten so die Mög­lich­keit, ü­ber ihre Er­fah­run­gen, Wün­sche und Be­dürf­nisse zu spre­chen. Da­bei werd kein Un­ter­schied ge­macht, ob Hilfe durch einen Pfle­ge­dienst, eine Kurz­zeit­pflege oder eh­ren­amt­li­che Hel­fer be­steht oder keine Hilfe in An­spruch ge­nom­men wer­de, heißt es in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung. "Alle In­for­ma­tio­nen wer­den da­bei un­ter Ein­hal­tung der An­ony­mität und des ge­setz­li­chen Da­ten­schut­zes ver­trau­lich be­han­del­t." Falls eine Be­treu­ung des Pfle­ge­be­dürf­ti­gen für die Stun­den des Tref­fens benötigt wer­de, sei die Quar­tier­s­ent­wick­lung des Krei­ses Lippe gerne bei ei­ner in­di­vi­du­el­len Lö­sung be­hilf­lich.Fra­gen be­ant­wor­tet Alisa Ba­no­vic, Pro­jekt­ver­ant­wort­li­che für die Quar­tier­s­ent­wick­lung Schöt­mar des Krei­ses Lip­pe, un­ter a.­ba­no­vic@­kreis-lip­pe.de oder un­ter (05231) 62-4341 zur Ver­fü­gung. Wei­tere In­for­ma­tio­nen zur Quar­tier­s­ent­wick­lung gibt es un­ter "ww­w.un­ser-quar­tier.­de/­schoet­mar".

vom 06.07.2019 | Ausgabe-Nr. 27B

