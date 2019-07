Ranchfest der SSK

Bad Sal­zu­flen. Die Sport- und Schüt­zen­ka­me­rad­schaft (SSK) Wül­fer-Bex­ten ver­an­stal­tet am Sams­tag, 13. Ju­li, ihr tra­di­tio­nel­les Ranch­fest. Dazu lädt sie herz­lich in die Mer­gel­kuhle auf dem Gelände des Plö­ger­ho­fes in Bex­ten, Dor­nen­kamp 15 (ge­genü­ber dem Vo­gel­lehr­pfad) ein. Start ist um 19 Uhr. Ge­gen 19.30 Uhr fin­det die Sie­ger­eh­rung der vor­aus­ge­gan­gen Po­kal­schießen statt und das neue Schüt­zenkö­nigs­paar wird of­fi­zi­ell ein­ge­führt.

vom 06.07.2019 | Ausgabe-Nr. 27B

