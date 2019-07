Auf ein Date mit dem Objekt

Det­mold. Wer Lust auf ein Fei­er­abend-Date mit den Ob­jek­ten der Son­deraus­stel­lung "­Ver­giss die #liebe nicht!" im LWL-Frei­licht­mu­seum Det­mold hat, für den bie­tet der Land­schafts­ver­band West­fa­len-Lippe (LWL) in die­ser Sai­son ein neues An­ge­bot. Je­weils am letz­ten Don­ners­tag im Juli (25.7.) und Au­gust (29.8.) fin­den von 17 bis 21 Uhr "­Date Nights" in der Aus­stel­lungs­scheune statt. Bei ei­nem Cock­tail kön­nen die Be­su­cher ent­spannt mit den Ku­ra­to­ren und Mu­se­ums­mit­ar­bei­tern plau­dern und sich die Lie­bes­ob­jekte an­schau­en. Die Date Nights sind kos­ten­los, es müs­sen le­dig­lich die Ge­tränke be­zahlt wer­den. An­mel­dun­gen nimmt das In­fobüro des Mu­se­ums un­ter Tel. 05231 706 104 oder E-Mail in­fo­bu­er­o.­det­mol­d@lw­l.org ent­ge­gen.

vom 03.07.2019 | Ausgabe-Nr. 27A

