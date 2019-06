Kinder und Jugendliche können kostenlos auf "Kultour" gehen

Pilotprojekt des Landesverbandes will Schüler zurück in die Museen locken

An­ti­quiert, ver­staubt und tro­cken ist hier ganz si­cher nichts. Wer heute ins Mu­seum geht ist ü­ber­rascht, wie span­nend und me­dial viel­fäl­tig die The­men für den Mu­se­ums­be­su­cher auf­be­rei­tet sind. Selbst junge "Y­ou­tu­ber" und "Ins­ta­gramer" zei­gen sich be­geis­tert – wenn sie erst ein­mal dort sind. Al­ler­dings bre­chen den Mu­seen heute vor al­lem junge Be­su­cher weg: zu teuer für Schul­klas­sen; zu we­nig In­ter­esse und das In­ter­net lie­fert In­fos, Bil­der oder Fil­me. Als wich­tige kul­tu­relle Bil­dungs­orte su­chen Mu­seen die Mög­lich­keit, die­ser Ent­wick­lung ent­ge­gen­zu­wir­ken und so will der Lan­des­ver­band in ei­nem Ver­suchs­bal­lon in den nächs­ten sechs Mo­na­ten auf die Ein­tritts­gel­der von Kin­dern und Ju­gend­li­chen ver­zich­ten – da­mit die letzte Kos­ten­hürde fällt. So kön­nen ganze Schul­klas­sen, Kin­der und Ju­gend­li­che ab 1. Juli kos­ten­los das Lan­des­mu­seum in Det­mold und das We­ser­re­naissance-Mu­seum in Lemgo be­su­chen. "Auf You­tube gibt es ja fast al­les zu se­hen, aber ei­nem Eis­bären in vol­ler Le­bens­größe ge­genü­ber zu ste­hen oder stau­nend vor ei­nem Gemälde zu ste­hen, das bei­nahe eine kom­plette Wand ein­nimmt, ist et­was ganz an­de­res. Was wir hier zu bie­ten ha­ben, wird im In­ter­net so nie­mals zu fin­den sein", ist der stell­ver­tre­tende Lan­des­ver­bands­vor­ste­her Arne Brand ü­ber­zeugt und da Wor­ten Ta­ten fol­gen soll­ten, zeigt er ge­mein­sam mit Mu­se­ums­di­rek­to­ren Dr. Vera Lüpp­kes vom We­ser­re­naissance-Mu­seum und Dr. Mi­chael Zelle vom Lan­des­mu­seum gleich, wie man mit ei­ner Stein­mühle aus Korn Mehl ge­mah­len hat. Mu­seum zum Aus­pro­bie­ren und mit­un­ter so­gar zum An­fas­sen...

"Für viele Schu­len schei­tert der Be­such schlicht­weg am Ein­tritts­preis", er­klärt Dr. Vera Lüp­kes. "Das ist die Rück­mel­dung, die wir im­mer wie­der be­kom­men. Da­bei sind selbst ge­ringe Ein­tritts­preise von ein oder zwei Euro pro Schü­ler für viele Schul­klas­sen noch zu viel."Da­bei sind beide Mu­seen als außer­schu­li­scher Lern­ort eta­bliert und ko­ope­rie­ren mit Bil­dungs­trä­gern. Et­li­che mu­seale An­ge­bote sind auf Wunsche von oder so­gar mit Schu­len ent­wi­ckelt wor­den – quasi als ver­tie­fen­des Un­ter­richts­ele­ment. Der Wunsch des Lan­des­ver­ban­des Lippe ist es, Mu­seen auch ge­rade für junge Men­schen at­trak­ti­ver wer­den zu las­sen. Rund 7.000 Schü­ler in den Klas­sen­ver­bän­den hat das We­ser­re­naissance-Mu­seum 2018 ge­zählt. Das seien rund ein Drit­tel der Mu­se­ums­be­su­cher er­klärt Dr. Lüpp­kes. "In vie­len an­de­ren Mu­seen ma­chen Schul­klas­sen gut die Hälfte al­ler Be­su­cher aus­." Die Zah­len in Det­mold seien noch nied­ri­ger, wie Dr. Zelle bestätigt. Wei­ter auf Seite 2. Als Trä­ger bei­der Mu­seen möchte der Lan­des­ver­band mit dem kos­ten­lo­sen Ein­tritt für un­ter Acht­zehn­jäh­rige Zei­chen set­zen: "Es ist un­sere so­ziale Ver­ant­wor­tung und eine vor­ran­gige Auf­gabe des Lan­des­ver­ban­des, bei jun­gen Men­schen Neu­gier und Be­geis­te­rung für Kul­tur zu we­cken", stellt Arne Brand in den Raum. Der kos­ten­lose Ein­tritt gelte natür­lich auch für die Lehr­kräfte und sei ein­fach ein wei­te­rer Bau­stein in ei­ner Reihe von schu­li­schen An­ge­bo­ten", er­klärt er wei­ter. So gibt es be­reits das An­ge­bot für Schu­len, die Klas­sen kos­ten­los zu den Kul­turein­rich­tun­gen des Lan­des­ver­ban­des zu fah­ren – den "­Kul­tur­trans­fer": "­Ge­rade der Trans­port ist für viele Schu­len heute fi­nan­zi­ell nicht trag­bar. Auch hier wol­len wir Hin­der­nisse aus dem Weg räu­men", so Arne Brand. Der kos­ten­freie Zu­gang gilt al­ler­dings nicht für An­ge­bo­te, die etwa durch Ma­te­ria­lien einen größe­ren Auf­wand be­deu­ten. Dort blei­ben die ge­wohn­ten Re­ge­lun­gen be­ste­hen. An­fas­sen, aus­pro­bie­ren, mit­ma­chen: Mu­seen ge­hen heute an­dere We­ge, um Ge­schichte er­leb­bar zu ma­chen. Fo­to: We­ser­re­naissance-Mu­seum Schloss Brake Mu­se­ums­di­rek­to­rin Dr. Vera Lüp­kes (We­ser­re­nai­sance-Mu­se­um), der stell­ver­tre­tende Lan­des­ver­bands­vor­ste­her Arne Brand und der Det­mol­der Mu­se­ums­di­rek­tor Dr. Mi­chael Zelle (von links) hof­fen auf mehr Kin­der und Ju­gend­li­che in ih­ren Kul­turräu­men. Fo­to: Retzlaff

vom 29.06.2019 | Ausgabe-Nr. 26B

