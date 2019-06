Ökumenisch pilgern

Kreis Lip­pe. Die Gruppe "Pil­gern auf ö­ku­me­nisch" lädt zum zwei­ten Pil­ger­nach­mit­tag in die­ser Sai­son ein. Am Sonn­tag, 30. Ju­ni, ist die Gruppe von 14 bis 18 Uhr mit dem Son­nen­ge­sang des Fran­zis­kus rund um das Dü­nen­feld in Au­gust­dorf un­ter­wegs . Start­punkt ist die evan­ge­li­sche Dorf­kir­che an der Pi­vits­hei­der Straße in Au­gust­dorf, zum Ab­schluss fin­det ein ge­mein­sa­mes Pick­nick statt. Der Teil­neh­mer­bei­trag beläuft sich auf 5 Eu­ro, für einen Rück­trans­port zum Aus­gangs­punkt wird ge­sorgt. Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es bei Ma­ria Bei­neke-Koch un­ter (05231) 57626.

vom 29.06.2019 | Ausgabe-Nr. 26B

