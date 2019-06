Patientenrechte im Fokus

La­ge. Die VHS Lippe-West bie­tet am Don­ners­tag, 4. Juli in der Zeit von 17.25 bis 18.55 Uhr einen In­foa­bend zum Thema "In­di­vi­du­elle Ge­sund­heits­leis­tun­gen und Pa­ti­en­ten­rech­te" in La­ge, Tech­ni­kum, Raum 409 an. Das Deut­sche So­zial- und Ge­sund­heits­sys­tem ist ü­beraus kom­plex und nur sehr schwer zu durch­bli­cken. Wel­che Rechte Men­schen ha­ben und gel­tend ma­chen kön­nen, die das So­zial- und Ge­sund­heits­sys­tem in An­spruch neh­men und was es mit den so­ge­nann­ten in­di­vi­du­el­len Ge­sund­heits­leis­tun­gen (I­GeL) auf sich hat, soll Ge­gen­stand die­ses Vor­tra­ges sein. An­mel­dung und In­for­ma­tio­nen zu der Ver­an­stal­tung R3164LA gibt es un­ter (05232) 95500 oder auf "ww­w.vhs-lw.­de”.

vom 26.06.2019 | Ausgabe-Nr. 26A

