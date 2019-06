Vier Jahre Repair-Café

Lem­go. Das Re­pair-Café fei­ert am Sams­tag, 29. Ju­ni, sei­nen vier­ten Ge­burts­tag. Geöff­net ist wie im­mer von 14 bis 18 Uhr im Ju­gend­zen­trum am Kas­ta­ni­en­wall. An die­sem Sams­tag ha­ben sich die Lem­goer zu­dem Un­ter­stüt­zung aus Sten­dal und Mag­de­burg ein­ge­la­den.

vom 26.06.2019 | Ausgabe-Nr. 26A

