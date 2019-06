Friedhofsführung

Det­mold. Am Sonn­tag, 30. Ju­ni, fin­det eine Führung ü­ber den jü­di­schen Fried­hof mit Vol­ker Buch­holz statt. Treff­punkt ist um 11 Uhr di­rekt am Fried­hof, etwa in Höhe Spit­zen­kampt­wete 35. Bitte be­ach­ten Sie: Män­ner benöti­gen hier eine Kopf­be­de­ckung. Die Kos­ten für diese Führung be­tra­gen 5 Euro (2 Euro er­mäßig­t).

vom 26.06.2019 | Ausgabe-Nr. 26A

