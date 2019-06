Mitmachaktionen und Musik

Gemeindefest in St. Marien am Sonntag

Lem­go. Zum Ge­mein­de­fest lädt die Ge­meinde St. Ma­rien in und um die Ma­ri­en­kir­che für Sonn­tag, 16. Ju­ni, von 10 bis 15 Uhr ein. Das Fest, das un­ter dem Motto der dies­jäh­ri­gen Jah­res­lo­sung "­Su­che den Frie­den und jage ihm nach!" steht, be­ginnt mit ei­nem Got­tes­dienst mit Tau­fen und Tau­ferin­ne­rung un­ter Mit­wir­kung der Ma­ri­en­kan­to­rei und des Po­sau­nen­cho­res Lem­go.­Ku­li­na­ri­sches rei­chen die Ma­ri­en­kan­to­rei am Grill und der Sa­latt­he­ke, der Frau­en­kreis am Ku­chen­buf­fet und die Konfi-Tea­mer am Waf­fel­stand. Bei ei­ner Tom­bola ste­hen schöne Ge­winne be­reit.

Da­vid Lübke and Fri­ends bie­ten Live-Mu­sik, ebenso wie der Chor "Nost­al­gie". Kin­der kön­nen mit selbst­her­ge­stell­ten Seed-Balls Bie­nen ret­ten. Des Wei­te­ren gibt es Mit­mach­ak­tio­nen, Bas­te­leien und Schmin­ken, so­wie Spiel und Spaß für die Klei­nen von der Kita Bo­del­schwingh und den Konfi-Tea­mern. Die Dia­ko­nie am­bu­lant, Heard for Ca­me­roon und der Glau­ben­kurs "­Spi­ri­tua­lität im All­tag" in­for­mie­ren ü­ber ihre Ar­beit. Um 14.30 fin­det im Ge­mein­de­haus das Mu­si­cal der großen und klei­nen Sing­schule "Ronja Räu­ber­toch­ter" statt. Gäste sind herz­lich will­kom­men.

