Tollkühne Flieger und glühende Ballons

Bis Montag Flugplatzfest in Oerlinghausen

Mit­flie­gen mög­lich: Die An­to­nov – der größte flie­gende Dop­pel­de­cker der Welt – ist beim Flug­platz­fest in Oer­ling­hau­sen da­bei. Fo­to: Luft­sport­zen­trums Oer­ling­hau­sen

Be­su­cher er­war­ten Flug­s­hows, Si­mu­la­tor, Rund­flü­ge, Kunst­flug, Fall­schirm­sprung­vor­führun­gen,­In­for­ma­tio­nen der zwölf re­gio­na­len Ver­eine rund um den Luft­sport und gute Ver­pfle­gung. Wie­der da­bei ist die An­to­nov, größter flie­gen­der Dop­pel­de­cker der Welt, jetzt mit schi­cker neuer La­ckie­rung – Stau­nen und Mit­flie­gen er­wünscht. Wei­tere Höhe­punkte sind der Mas­sen­start und das "­Night­glo­wi­ng" der Heißluft­bal­lone und das große Feu­er­werk kurz vor Mit­ter­nacht (Sonn­tag). Mon­tagnach­mit­tags führt eine Au­to­mo­bil-Old­ti­mer Etappe ü­ber den Flug­platz. Das Fest be­ginnt am heu­ti­gen Sams­tag um 14 Uhr und en­det am Pfingst­mon­tag ge­gen 17 Uhr. Der Ein­tritt ist an al­len Ta­gen frei. Park­flächen sind vor­han­den, es wird eine Park­ge­bühr er­ho­ben.

vom 08.06.2019 | Ausgabe-Nr. 23B

