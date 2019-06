Blechbläserkreis Ü18 will wachsen

Lage Die Mu­sik­schule Lage un­ter­brei­tet ein in­ter­essan­tes Mit­ma­ch­an­ge­bot für Er­wach­se­ne: das En­sem­ble "Blech­blä­ser­kreis Ü18". Nach wie vor sind alle In­ter­es­sier­ten herz­lich zum Mit­spie­len ein­ge­la­den. Be­son­ders Po­sau­nen­spie­ler sind ge­fragt. "Das An­ge­bot ist sehr gut zum Wie­der­ein­stieg in das ak­tive Mu­si­zie­ren ge­eig­net", schreibt die Mu­sik­schu­le. Im Vor­der­grund stehe der Spaß am ge­mein­sa­men Mu­sik­ma­chen. Die nächs­ten bei­den Pro­ben fin­den am Mon­tag, 17. Ju­ni, ab 18.30 Uhr und Mon­tag, 1. Ju­li, ab 20 Uhr in der Muiskschule im Tech­ni­kum, Raum 412, statt. Die Lei­tung des En­sem­bles hat Pe­tra Schmidt.

vom 12.06.2019 | Ausgabe-Nr. 24A

