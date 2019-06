In freier Natur

St­ein­heim. Be­reits zum wie­der­hol­ten Mal stellt die Hum­mel e.V. Lippe ihr Ge­mein­schafts­werk aus Na­tur­ma­te­ria­lien bei der Kunst­ak­tion "Natür­lich Kunst­" der Jun­gen Kul­tur in St­ein­heim aus. Wie Kunst und Na­tur sich zu ei­nem Dia­log er­gän­zen, zei­gen die Wer­ke, die seit dem 2. Juni ent­lang des Mühlen­gra­bens und Em­merau­en­wegs aus­ge­stellt wer­den. Mit viel Liebe zum De­tail wurde ge­mein­sam ge­sägt, ge­na­gelt, ge­bas­telt und ge­stopft. So ent­stand Hand in Hand im Zei­chen der Ge­mein­schaft eine Hum­mel zum An­fas­sen, die un­beküm­mert und hart­nä­ckig zu­gleich si­cher­lich je­der Wid­rig­keit stand­hält. Bei Wind und Wet­ter, rund um die Uhr sind die Werke von ü­ber zwan­zig Künst­lern aus Lip­pe, Pa­der­born und Bie­le­feld zu be­wun­dern. Die Aus­stel­lung läuft noch bis zum 7. Juli und ist ü­ber die Höx­ter­straße, Ro­sen­tal­straße und Rolf­ze­ner Straße er­reich­bar. Die Ein­gänge sind aus­ge­schil­dert, zu­dem lie­gen dort La­ge­pläne mit ge­naue­ren In­for­ma­tio­nen aus. Fo­tos: pri­vat

vom 12.06.2019 | Ausgabe-Nr. 24A

