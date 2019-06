Offenen Gärten in Lippe

Kreis Lip­pe. Der Juni ist der Ro­sen­mo­nat, und da­mit be­ginnt die Hoch­sai­son der Of­fe­nen Gär­ten in Lip­pe. Die lie­be­voll ge­pfleg­ten An­la­gen zei­gen sich von ih­rer bes­ten Sei­te, und die Gärt­ne­rin­nen und Gärt­ner freuen sich auf Be­su­cher. Blühende Ra­bat­ten und Ro­sen­bü­sche, in­ter­essante Be­et­an­la­gen und Samml­er­gär­ten, Tei­che und ro­man­tisch um­rankte Sitz­plät­ze, fan­ta­sie­volle Gemü­segär­ten, Hoch­beete und frei­lau­fende Hüh­ner – die Viel­falt der Gär­ten, die ihre Pfor­ten jetzt öff­nen, ist groß. Ins­ge­samt sind im Juni 18 Gär­ten in Lippe für Be­su­cher geöff­net. Am Sams­tag und Sonn­tag, 8. und 9. Juni kön­nen die Gär­ten Oer­der, Blom­berg-Großen­mar­pe, Erd­bru­cher Straße 11 und Zyl­stra, Blom­ber­g/He­s­trup, He­s­trup 8, je­weils von 12 bis 18 Uhr be­sucht wer­den. Am Pfingst­sonn­tag, 9. Ju­ni, ha­ben vier Gär­ten geöff­net: Der Gar­ten Jost Dören­trup-Hum­feld, Gro­ten­berg 3 und der Gar­ten Weege , Dören­trup-Schwe­len­trup, je­weils von 11 bis 18 Uhr. Dazu kommt der Gar­ten Schmidt in La­ge, Gör­lit­zer Ring 29 von 10 bis 18 Uhr und der Gar­ten Kröker in Lemgo-Hörst­mar, Bül­ling­hau­sen 5, von 12 bis 18 Uhr. Am Wo­chen­ende 15. und 16. Juni öff­net der Gar­ten Schmidt in Dören­trup-Hum­feld, Fermke 40, von 11 bis 18 Uhr seine Pfor­te. Am Sonn­tag, 16. Ju­ni, freuen sich die Gär­ten Spi­cher/Vieth in Blom­berg-Her­ren­trup, Am Sau­ren Krug 18, von 13 bis 17 Uhr und der Gar­ten Kriete in Schlan­gen, Park­straße 21, von 14 bis 20 Uhr ü­ber Be­su­cher. Am Wo­chen­ende 22. und 23. Juni kann der Gar­ten Bus­sen in Schie­der, Nol­te­hof 2, je­weils von 9 bis 18 Uhr be­sucht wer­den. Am Sonn­tag, 30. Juni öff­nen die Gär­ten Arendt in Bad Sal­zu­flen-Wüs­ten, Alte Dorf­straße 19b, von 13 bis 18 Uhr und der Gar­ten der To­peh­len-Schule in Lem­go, Al­ter Rin­tel­ner Weg 26 von 11 bis 18 Uhr ihre Pfor­ten. ­Die Be­su­cher er­war­tet eine große Viel­falt von lie­be­voll ge­pfleg­ten Gar­ten­an­la­gen. Kein Gar­ten ist wie der an­de­re, je­der hat Be­son­der­hei­ten, es gibt viel zu ent­de­cken. Auf der Ho­me­page der In­itia­tive "ww­w.of­fene-gaer­ten-lip­pe.­de" sind ge­naue Gar­ten­be­schrei­bun­gen und viele Fo­tos zu fin­den

vom 08.06.2019 | Ausgabe-Nr. 23B

Drucken | Versenden