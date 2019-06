Brückensanierung

Lemgo-Voßhei­de. In Lemgo wird die Brü­ckensa­nie­rung auf der "Voßhei­der Straße" (Kreiss­traße 83, Ab­schnitt 2) ab Mitt­wo­ch, 12. Ju­ni, un­ter Voll­sper­rung wei­ter­ge­führt. Die Brü­ckensa­nie­rung mit an­sch­ließen­dem Straßen­bau wird vor­aus­sicht­lich am 15. Sep­tem­ber ab­ge­schlos­sen sein. In die­ser Zeit ist die "Voßhei­der Straße" zwi­schen "Kluck­ho­fer Weg " und "Vo­gel­hors­ter Straße" voll ge­sperrt, ent­spre­chende Um­lei­tun­gen wer­den aus­ge­schil­dert. Während der Bau­maß­nahme las­sen sich Be­hin­de­run­gen des Straßen­ver­kehrs nicht ver­mei­den. Orts­kun­dige Ver­kehrs­teil­neh­mer wer­den ge­be­ten, den Bau­stel­len­be­reich zu um­fah­ren.

vom 08.06.2019 | Ausgabe-Nr. 23B

