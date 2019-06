Lippe auf dem Kirchentag

Auch der "Evan­geLip­pi­sche Rast­platz" auf dem Platz von Leeds ne­ben der Rei­nol­di­kir­che wird dann ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm star­ten: "Während des Kir­chen­tags vom 19. bis zum 23. Juni sind Sie täg­lich ab 10.30 Uhr herz­lich zu ei­nem Rast­platz­be­such ein­ge­la­den", so die Ver­an­stal­ter vom Lan­des­aus­schuss Lippe des DEKT. Ne­ben re­gio­na­len Köst­lich­kei­ten (Lippe Qua­lität) er­war­tet Be­su­cher auf dem Rast­platz ein in­halt­li­ches Büh­nen­pro­gramm, vor­be­rei­tet und durch­ge­führt von lip­pi­schen Ak­teu­ren. So wird es viel Mu­sik aus Lippe ge­ben, ein Kin­der­mu­si­cal, eine Mit­mach­ak­tion, of­fe­nes Sin­gen, ein Fei­er­abend­mahl mit in­ter­na­tio­na­len Gäs­ten, di­gi­tale Kir­che, An­dach­ten und vie­les mehr. Darü­ber hin­aus bie­tet der Rast­platz die Mög­lich­keit der Be­geg­nung beim Kaf­fee oder ei­nem kur­zen In­ne­hal­ten in der mo­bi­len Kir­che. Der Deut­sche Evan­ge­li­sche Kir­chen­tag fin­det alle zwei Jahre statt. In Dort­mund wer­den etwa 100.000 Be­su­cher er­war­tet. Wei­tere In­fos un­ter "ww­w.evan­gelip­pisch.­de" oder (05231) 976-742.

vom 08.06.2019 | Ausgabe-Nr. 23B

