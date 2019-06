Vom Berufsleben in den Ruhestand

Kreis Lip­pe. End­lich mehr rei­sen, ein neues Hobby aus­pro­bie­ren oder ne­ben­bei noch et­was ar­bei­ten, um geis­tig fit zu blei­ben? Es gibt ganz un­ter­schied­li­che Wün­sche für die Ge­stal­tung des Ru­he­stands. Doch Rent­ner oder Pen­sionäre be­fin­den sich in ei­ner be­son­de­ren fi­nan­zi­el­len Si­tua­tion: Ein­künf­te, Aus­ga­ben und Zeit­ho­ri­zont sind ü­ber­schau­bar ge­wor­den. Es gel­ten Son­der­re­ge­lun­gen, etwa bei der Be­steue­rung, oder Ein­schrän­kun­gen bei der Ver­gabe von Kre­di­ten. Der neu auf­ge­legte Rat­ge­ber der Ver­brau­cher­zen­trale "­Rente in Sicht" be­rei­tet Be­trof­fene auf diese neue Le­bens­si­tua­tion vor, gibt recht­li­che Hin­weise und be­ant­wor­tet wich­tige Fra­gen zu Al­ters­vor­sor­ge, Ka­pi­tal­an­la­gen und Ver­si­che­run­gen. Die ge­setz­li­che Rente ist und bleibt ein sehr wich­ti­ger Bau­stein für die Zeit nach dem Be­rufs­le­ben. Außer­dem sollte im Ru­he­stand die Fi­nanz­stra­te­gie noch ein­mal neu ent­wi­ckelt wer­den, da nun an­dere Ziele im Fo­kus ste­hen. Dazu bie­tet das Buch Tipps, wie Geld­an­lagen op­ti­mal ge­stal­tet und An­la­ge­ri­si­ken ver­rin­gert wer­den kön­nen. Auch eine Ü­ber­prü­fung der pri­va­ten Ver­si­che­run­gen kann sich loh­nen. Der Rat­ge­ber "­Rente in Sicht. Ihr Fi­nanz­rat­ge­ber für den Ru­he­stan­d" hat 200 Sei­ten und kos­tet 16,90 Eu­ro. Er ist in der Be­ra­tungs­stelle Det­mold, Lem­goer Straße in Det­mold, im Buch­han­del und on­line un­ter ww­w.rat­ge­ber-ver­brau­cher­zen­tra­le.de oder er­hält­lich.

vom 05.06.2019 | Ausgabe-Nr. 23A

