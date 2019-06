In der von Ju­lia Wun­der­lich mo­de­rier­ten Tal­krunde dis­ku­tie­ren (von links) IHK-Prä­si­dent Vol­ker Stein­bach, Land­rat Dr. Axel Leh­mann und Hoch­schul­prä­si­dent Prof. Dr. Jür­gen Krahl ü­ber die enge Ver­zah­nung der Bil­dungs­kette in Lip­pe. Fo­to: IHK Lippe Auf die Kör­be, fer­tig, los! Die 26. NRW Street­bas­ket­ball-Tour 2019 lädt an vie­len Spielor­ten zur Teil­nahme ein. Fo­to: AO­K/h­fr. Auf Kor­b­jagd ge­henAuch Lip­per kön­nen bei Street­bas­ket­ball-Tour mit­ma­chen Schul­ter­schuss in der Bil­dungs­kette In­ten­si­ver Ge­dan­ken­aus­tausch bei 34. 'Mu­se­ums­run­de' Fair­play, Team­geist, Ge­schick und Schnel­lig­keit si­chern beim Street­bas­ket­ball Körbe und Punk­te. All das kön­nen Spie­ler und Zu­schauer vom 16. Juni bis 3. Juli beim dies­jäh­ri­gen Street­bas­ket­ball-Spek­ta­kel in West­fa­len-Lippe er­le­ben. Kor­b­jä­ger aus dem Kreis Lippe kön­nen sich als Team on­line un­ter 'ww­w.n­r­w.tour.­de' an­mel­den.­Ge­spielt wird in ver­schie­de­nen Al­ter­sklas­sen mit vier Ak­ti­ven pro Team. Mit­spie­len kön­nen Ju­gend­li­che, Er­wach­sene und erst­mals Kin­der ab dem Grund­schulal­ter. Die Start­ge­bühr be­trägt bei Vor­an­mel­dung 16 Euro pro Team. Auf die Ge­win­ner war­ten als Preise hoch­wer­tige Bas­ket­ball­pro­duk­te. Außer­dem wird un­ter al­len Teams ein Camp-Auf­ent­halt am Schloss Ha­ger­hof ver­lost. Die Tour macht mit ei­nem Dut­zend mo­bi­ler Kor­b­an­la­gen an ver­schie­de­nen Or­ten Sta­tion: In Wul­fen (16. Ju­ni), Bor­ken (21. Ju­ni), Hemer (22. Ju­ni), Rheda-Wie­den­brück (28. Ju­ni), Dort­mund (29. Ju­ni), Her­ford (30. Ju­ni) und Bo­chum (3. Ju­li) ver­wan­deln sich Schul­hö­fe, Park- und Markt­plätze in Bas­ket­ball-Are­nen. Die In­itia­to­ren AOK Nord­West, West­deut­scher Bas­ket­ball-Ver­band, das Land Nord­rhein-West­fa­len und die Sport­ju­gend ha­ben außer­dem ein tol­les Rah­men­pro­gramm vor­be­rei­tet. Be­reits zum 34. Mal hat im LWL-Frei­licht­mu­seum Det­mold die 'Mu­se­ums­run­de' statt­ge­fun­den. Sie ist die größte Ver­an­stal­tung für den Trans­fer zwi­schen Wirt­schaft und Wis­sen­schaft in Lip­pe. Fast 300 Führungs­kräfte aus lip­pi­schen Un­ter­neh­men, Pro­fes­so­ren der Tech­ni­schen Hoch­schule Ost­west­fa­len-Lippe (TH OWL) so­wie Ver­tre­ter aus Po­li­tik und Ver­wal­tung tra­fen sich zum in­ten­si­ven Ge­dan­ken­aus­tausch. Ein­ge­la­den hat­ten die In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer Lippe zu Det­mold (IHK Lip­pe), der Kreis Lip­pe, und die TH OWL, Ju­lia Wun­der­lich mo­de­rierte die Ver­an­stal­tung. Tal­krunde und Vor­träge grif­fen mit ei­nem Au­gen­zwin­kern die dies­jäh­rige LWL-Son­deraus­stel­lung 'Ver­giss die Liebe nicht!' auf. So dis­ku­tier­ten Pro­fes­sor Dr. Jür­gen Krahl (Prä­si­dent der TH OW­L), Land­rat Dr. Axel Leh­mann und Vol­ker Stein­bach (Prä­si­dent der IHK Lip­pe) un­ter dem Motto 'Neue Lie­be?!' ü­ber den er­for­der­li­chen Schul­ter­schluss von Wirt­schaft, Schu­len und Hoch­schule in der Bil­dungs­ket­te. 'Der Drei­klang aus Bil­dung, For­schung und Wirt­schaft ist un­ser Lip­per Er­folgs­mo­dell, um Fach­kräfte aus­zu­bil­den und nach­hal­tig in der Re­gion zu bin­den', be­tonte Dr. Leh­mann. Der In­no­va­tion Cam­pus in Lemgo schaffe ein­ma­lige Syn­er­gien zwi­schen Hoch­schu­le, Be­rufs­kol­legs und Fir­men und ent­wi­ckele im­mense Strahl­kraft in den Kreis und die Re­gion OWL, wird er in der Pres­se­mit­tei­lung zi­tiert. 'Um junge Men­schen für die Re­gion zu be­geis­tern, müs­sen wir mög­lichst früh an­set­zen', warf IHK-Prä­si­dent Stein­bach ein. 'Un­sere Ju­gend er­fährt während der Schul­zeit viel zu we­nig ü­ber Wirt­schaft und die Stärke des Stand­orts.' Stein­bach for­derte die Un­ter­neh­men des­halb auf, sich in der ge­sam­ten Bil­dungs­kette zu en­ga­gie­ren und Wirt­schaft er­leb­bar zu ma­chen. 'Die enge Zu­sam­men­ar­beit mit den Un­ter­neh­men aus der Re­gion ist ein zen­tra­ler Be­stand­teil für Lehre und For­schung an der TH OW­L', nahm Prof. Dr. Krahl den Fa­den auf. 'So kön­nen wir die Stu­die­ren­den op­ti­mal auf die An­for­de­run­gen in der Wirt­schaft vor­be­rei­ten und in ge­mein­sa­men For­schungs­pro­jek­ten die Fra­gen von mor­gen lö­sen.'Nach der Tal­krunde zeigte Prof. Dr. Anja Iseke vom Fach­be­reich Wirt­schafts­wis­sen­schaf­ten, wie Un­ter­neh­men sich auf­stel­len müs­sen, um neue Mit­ar­bei­ter für sich ein­zu­neh­men. Prof. Dr. Jür­gen Jas­per­neite vom Fach­be­reich Elek­tro­tech­nik und Tech­ni­sche In­for­ma­tik so­wie Fraun­ho­fer IOSB-INA lenkte schließ­lich den Blick auf den di­gi­ta­len Zwil­ling, der künf­tig als di­gi­ta­les Ab­bild reale Pro­dukte und Pro­zesse op­ti­mie­ren soll. Zum Ab­schluss stell­ten die neu­be­ru­fe­nen Pro­fes­so­ren Dr. Jo­sef Löffl (Lei­ter des In­sti­tuts für Wis­sen­schafts­dia­log) und Dr. Jo­han­nes Brück­ner (Fach­be­reich Ar­chi­tek­tur und In­nen­ar­chi­tek­tur, Lehr­ge­biet 'Kom­mu­ni­ka­tion im Raum') ihre For­schungs­schwer­punkte vor, heißt es in der