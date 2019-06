Waffenbehörde ändert Öffnungszeiten

Kreis Lip­pe. Wie die lip­po­sche Po­li­zei mit­teilt, wer­den im Zuge von Um­struk­tu­rie­run­gen in der Waf­fen­behörde die Öff­nungs­zei­ten zum 1. Juni an­ge­passt. Die Waf­fen­behörde in der Bie­le­fel­der Straße 90 in Det­mold ist künf­tig diens­tags von 8 bis 12 Uhr und don­ners­tags von 8 bis 12 Uhr so­wie von 14 bis 16 Uhr vor Ort zu er­rei­chen. Nach te­le­fo­ni­scher Ab­spra­che seien aus­nahms­weise auch eine Ter­min­ver­ein­ba­rung außer­halb der ge­nann­ten Öff­nungs­zei­ten mög­lich, heißt es in der Mit­tei­lung. Te­le­fo­nisch ist die Waf­fen­behörde mon­tags bis frei­tags je­weils von 8 bis 12 Uhr un­ter der Ruf­num­mer (05231) 6092121 er­reich­bar. Ihre An­lie­gen kön­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger außer­dem rund um die Uhr per E-Mail an "waf­fen­recht.lip­pe@­po­li­zei.n­r­w.­de" sen­den.

vom 01.06.2019 | Ausgabe-Nr. 22B

Drucken | Versenden