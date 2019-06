"Schießsport trainiert Körper und Geist"

Bad Sal­zu­flen. Von ei­nem po­si­ti­ven Trend im Ju­gend­be­reich hat Ju­gend­lei­ter Gor­dian Fromme bei der Mit­glie­der­ver­samm­lung des Klein­ka­li­ber-Schießs­port­ver­eins (KKSV) Bre­den be­rich­tet: Die Gruppe be­steht aus elf Ju­gend­li­chen, die ne­ben dem er­folg­rei­chen Sport auch Spaß an ge­mein­sa­men Un­ter­neh­mun­gen und Ar­beitseinsät­zen ha­ben. We­gen ih­rer Ver­größe­rung wähl­ten die Ju­gend­li­chen mit Mike Hahn so­gar einen zwei­ten Ju­gend­lei­ter. Maike Plehn (S­port­lei­tung) und Ste­fan Linke (Wett­kampf­lei­tung) be­rich­te­ten ü­ber die sport­li­chen Er­folge der KKSV-Schüt­zen bei di­ver­sen Wett­kämp­fen und Meis­ter­schaf­ten in ver­schie­de­nen Dis­zi­pli­nen. Ge­schäfts­füh­rer Ralf Hahn stellte eine po­si­tive Kas­sen­bi­lanz vor. Der Vor­sit­zende Heinz Strü­cker dankt al­len Hel­fern für die vie­len ge­leis­te­ten Ar­beitseinsät­ze, die der Be­trieb des ei­ge­nen Schieß­stan­des mit sich bringt. Mit be­son­de­rem Ein­satz her­vor­ge­tre­ten sind Ralf Hahn, Gor­dian Fromme und Ar­nim Ger­lach. Bei der Eh­rung der Ju­bi­lare wird ne­ben der 25-jäh­ri­gen Mit­glied­schaft von Achim Fren­trup auch die 50-jäh­rige Ver­einszeit von Hans-Gerd Koch her­vor­ge­ho­ben; beide Ju­bi­lare ha­ben sich in ih­rer ak­ti­ven Zeit in­ten­siv für den Ver­ein ein­ge­setzt. Bei den Wahlen wurde die Amts­in­ha­ber auf ih­ren Pos­ten bestätigt: Heinz Strü­cker bleibt Vor­sit­zen­der und Pa­trick Herde bleibt Schrift­füh­rer. In­ter­es­sierte kön­nen sich un­ter ww­w.kksv-bre­den.de ü­ber den Schießs­port in­for­mie­ren. "Er trai­niert Kör­per und Geist, ent­spannt, bringt Er­fol­ge, schafft Freunde und Freu­de", so der Ver­ein. Trai­nings­zeit ist im­mer diens­tags ab 19 Uhr, für die Ju­gend don­ners­tags ab 18 Uhr im Ro­sen­busch 22 in Bre­den. Außer­dem sind im Mai oder Juni eine Wan­de­rung und im Sep­tem­ber ein Herbst­fest ge­plant.

vom 01.06.2019 | Ausgabe-Nr. 22B

Drucken | Versenden