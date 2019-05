Straßenbauarbeiten an der Lütter Straße

Lem­go. Die Lüt­ter Straße (Kreiss­traße 83, Ab­schnitt 3) wird ab Diens­tag, 7. Mai, in Stand ge­setzt. Auf­grund von Ober­flächen­schä­den und Aus­ma­ge­run­gen wird die Fahr­bahn in ver­schie­de­nen Teil­ab­schnit­ten aus­ge­bes­sert und mit ei­ner neuen Deck­schicht ver­se­hen. Die Straßen­bau­ar­bei­ten wer­den vor­aus­sicht­lich bis Frei­tag, 10. Mai, ab­ge­schlos­sen sein. In die­ser Zeit ist die Lüt­ter Straße zwi­schen der Vo­gel­hors­ter Straße und Stum­pen­ha­gen beid­sei­tig ge­sperrt. Während der Bau­maß­nahme las­sen sich Be­hin­de­run­gen des Straßen­ver­kehrs nicht ver­mei­den. Orts­kun­dige Ver­kehrs­teil­neh­mer wer­den ge­be­ten, den Bau­stel­len­be­reich zu um­fah­ren, ent­spre­chende Um­lei­tun­gen wer­den aus­ge­schil­dert. Der Kreis Lippe und das bau­aus­führende Un­ter­neh­men bit­ten die Ver­kehrs­teil­neh­mer und An­lie­ger um Ver­ständ­nis.

vom 18.05.2019 | Ausgabe-Nr. 20B

Drucken | Versenden