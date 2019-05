Abendteuer der Spinne Luise

Oer­ling­hau­sen. Luise ist keine ge­wöhn­li­che Spin­ne, son­dern eine De­tek­tivspin­ne. Sie wohnt in Opa Hu­berts großem Gar­ten und im­mer wenn selt­same Dinge pas­sie­ren, ü­ber­nimmt Luise den Fall. Ge­mein­sam mit ih­ren Freun­den er­lebt die schlaue De­tek­tivspinne span­nende Aben­teuer und sorgt dafür, dass ihr die Täter ins Netz ge­hen. Am 17. Mai, prä­sen­tiert der Au­tor, Schau­spie­ler und Sän­ger Sa­scha Gut­zeit die span­nen­den Aben­teuer der Spinne Luise als mu­si­ka­li­sche Er­leb­nis-Le­sung im Bür­ger­haus Oer­ling­hau­sen. Los geht es um 14 Uhr. Der Ein­tritt kos­tet 3 Eu­ro, Kar­ten gibt es in der Buch­hand­lung Blume und in der Stadt­büche­rei.

vom 11.05.2019 | Ausgabe-Nr. 19B

Drucken | Versenden