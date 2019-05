Old- und Youngtimer, Streetfood und Livemusik am 18. Mai in Lage

La­ge. Wenn al­les gut läuft, strahlt die Sonne bei ge­fühl­ten 28 Grad, das Bier schmeckt und die Young- und Old­ti­mer ge­ben glanz­volle Ein­blicke. Läuft es we­ni­ger gut, ist es viel­leicht küh­ler, aber – so oder so wird das Bier schme­cken und die zwei- und vierräd­ri­gen Schmuckstü­cke strah­len…

Young- und Old­ti­mer, Street­food und viel Li­ve­mu­sik – da wo sonst ein­ge­fleischte Mo­tor­sport­fans ü­ber Mo­to­ren, Hub­raum oder PS fach­sim­peln, fällt am kom­men­den Sams­tag, 18. Mai um 10 Uhr im Old­ti­mer-Park Lippe an der Daim­ler­straße 34 in Lage der Start­schuss zum ers­ten Old­ti­mer­fes­ti­val des MSC. Her­manns­denk­mal e.V. – mit mehr, als nur Old­ti­mern. Gut, ohne die klas­si­schen chrom­glän­zen­den Lieb­ha­ber­fahr­zeuge wäre es nur halb so schön. Also wird sich auf dem Gelände des Old­ti­mer-Park Lippe al­les tum­meln, was Mo­to­ren hat: Old­ti­mer, Renn­wa­gen, Mo­torrä­der, his­to­ri­sche Trak­to­ren oder Nutz­fahr­zeu­ge. Dem Ruf des MSC-Her­manns­denk­mal sind so viele In­ter­es­sen­ge­mein­schaf­ten ge­folgt, dass jede nur be­grenzt viele Fahr­zeuge auf dem Gelände aus­stel­len kann. Es wer­den die Old­ti­mer­freunde Ex­ter­tal die NSU- und Qui­k­lyfreun­de, die Heck­trieb­ler IG die Blom­ber­ger-Old­ti­mer­freun­de, die Pi­vits­hei­der Trak­to­ren­freunde und die Young­ti­me­rIG Ex­ter­tal da sein. Lang­stre­cken­fahr­zeuge aus der Young­ti­mer-Tro­phy, Mo­torrä­der und Mo­peds sind ebenso da­bei, wie eine Samm­lung di­ver­ser Por­sche 911 Mo­delle von 1972 bis 2012. Der MSC selbst stellt Wett­be­werbs­fahr­zeuge sei­ner Mit­glie­der aus den ver­schie­de­nen Spar­ten des Mo­tor­sports und natür­lich den neu an­ge­schaff­ten und für den Mo­tor­sport vor­be­rei­te­ten Club­mini vor. Zwei Park­plätze vor dem ei­gent­li­chen Gelän­de, sind für Be­su­cher mit ei­ge­nen rol­len­den Le­gen­den re­ser­viert, die Ihre Lieb­linge da gerne prä­sen­tie­ren dür­fen und so das An­ge­bot noch er­wei­tern. "Es wird ganz si­cher tolle Ben­zin­ge­spräche ge­ben", sind die Or­ga­ni­sa­to­ren ü­ber­zeugt und die hat­ten sich im Vor­feld schon auf die Fahne ge­schrie­ben, auch et­was ge­gen auf­kei­men­den Hun­ger und Durst vor­rätig zu ha­ben. Ihre Idee? Street­food. "Das kommt im­mer gut an, schmeckt und passt su­per in den Rah­men." Das reicht ü­b­ri­gens von dem Clas­si­ker "­Cur­ry­wur­st"ü­ber "­Bur­ri­cos", "­Bur­gern" und "­Fish and Chips" bis zu "Pfann­ku­chen" süß und herz­haft. Ge­gen den Durst gibt es die ob­li­ga­to­ri­schen kühlen Ge­trän­ke. Mit­tags gibts für "Pferd und Rei­ter" Coun­try­mu­sic mit The Yod­ling Nigh­tin­ga­les un­plug­ged und live di­rekt zwi­schen den Ol­dies. Ab 16 Uhr könnte es dann lau­ter wer­den: Dann gibt es mit den Bands Dis­tinc­tion (Rock-Co­ver), Boo­gie Hoo­kers (Blues­rock) und Moe‘s Kit­chen (Funk-Rock) auf der großen Open-Air-Bühne was auf die Oh­ren. Die Mi­nis un­ter den Be­su­chern kön­nen sich kol­lek­tiv auf die ü­ber­große "Hüpf­feu­er­wehr" be­ge­ben oder sich mit Glit­zer­tatoos ver­schö­nern las­sen. Ein Ge­winn­spiel gibt es oben­drauf: Aus den ver­kauf­ten Lo­sen wer­den ge­gen 17.30 Uhr die drei Ge­win­ner ge­zo­gen, die je 10 Mi­nu­ten "Ta­xi­fahr­t" mit dem 170 PS star­ken Club­mini auf dem Bils­ter­berg ge­win­nen kön­nen. Teuer ist ein Los mit ei­nem Euro si­cher nicht, zu­mal die Ein­nah­men di­rekt an das Kin­der­hos­piz in Det­mold ge­hen wer­den. Der Ein­tritt ist ü­b­ri­gens frei! Und die rich­tige Adresse um zum Old­ti­mer-Park Lippe zu fin­den? Daim­ler­str. 34 in La­ge. Wei­tere In­fos gibt es un­ter "ww­w.fa­ce­boo­k.­com/m­sc.her­manns­denk­mal" oder un­ter ww­w.msc-her­manns­denk­mal.­de. Fo­tos: free­pik

vom 11.05.2019 | Ausgabe-Nr. 19B

Drucken | Versenden