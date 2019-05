Baum des Jahres ist eine echte Rarität

Wälder des Landesverbandes Lippe beheimaten die selten gewordene Flatterulme

Re­vier­förs­ter Gün­ter Har­mel zeigt auf die cha­rak­te­ris­ti­sche Brett­wur­zel, an der auch der Laie die Flat­te­rulme er­ken­nen kann. Fo­to: Lan­des­ver­band Lippe

Vom Forst­haus Belle sind es nur we­nige Schritte ü­ber eine Wiese und in den Wald. An ei­nem Was­ser­gra­ben sieht man schon aus der Ferne die Brett­wur­zeln der sechs Flat­te­rul­men. Die Bäume be­zeich­net man auch als Gley­bo­den­an­zei­ger, das heißt, dass sie be­vor­zugt auf stau­was­ser­be­ein­fluss­tem Un­ter­grund wach­sen. Wer sich den Baum des Jah­res aus der Nähe an­schauen will, ist mit Gum­mis­tie­feln gut be­ra­ten. Dem Baum selbst macht der feuchte Bo­den nichts aus – die pad­del­för­mi­gen Wur­zeln ver­lei­hen ihm eine große Sta­bi­lität. Gün­ter Har­mel hat die Bäume mit ei­nem auf­ge­sprüh­ten Z als "­Zu­kunfts­bäu­me" mar­kiert, die nicht ge­ern­tet und bei Forst­ar­bei­ten be­son­ders ge­schont wer­den. Ob die Flat­te­rulme ein Zu­kunfts­baum im Wort­sinne sein wird, ist al­ler­dings frag­lich. Ei­ner­seits ha­ben Fluss­be­gra­di­gun­gen den feuch­ten Au­en­bo­den, den der Baum liebt, sel­ten ge­macht. An­de­rer­seits ist das hol­z­wirt­schaft­li­che In­ter­esse am Rüs­ter, wie das zähe Holz der Ulme ge­nannt wird, eher ge­ring und macht den An­bau des Laub­baums unat­trak­tiv. "In­so­fern ist es gut, dass der Lan­des­ver­band Lippe in sei­nen Wäl­dern nicht bloß wirt­schaft­li­che, son­dern auch ö­ko­lo­gi­sche Fak­to­ren berück­sich­tig­t" so Gün­ter Har­mel, der mit dem Ge­dan­ken spielt, so­gar noch wei­tere Flat­te­rul­men zu set­zen. Der Lei­ter der For­st­ab­tei­lung des Lan­des­ver­ban­des Lippe Hans-Ul­rich Braun er­gänzt: "­Der Lan­des­ver­band Lippe hat natür­lich nicht bis zur Wahl zum Baum des Jah­res ge­war­tet, Flat­te­rul­men ak­tiv zu för­dern." Be­reits 2014 seien in der so­ge­nann­ten Hart­holzaue an der We­ser Flat­te­rul­men als reine Na­tur­schutz­maß­nahme ge­pflanzt wor­den: "­Die in der Ge­meinde Kal­le­tal ge­le­gene Pflan­zung ent­wi­ckelt sich präch­tig und be­rei­chert die Au­en­land­schaft. "­Der Baum des Jah­res wird seit 1987 von der Sil­vius-Wor­daz-Stif­tung be­nannt, um den Wert der Bäume her­aus­zu­stel­len. Da­bei wer­den glei­cher­maßen be­kannte wie auch sel­te­nere Bäume ge­wählt. Die De­vise hat die Stif­tung von ih­rem Na­mens­ge­ber, dem Forst­wirt­schafts­leh­rer Sil­vius Wor­daz, ü­ber­nom­men: "­Man muss Bäume nicht neu er­fin­den, man muss sie nur neu ent­de­cken."

vom 04.05.2019 | Ausgabe-Nr. 18B

Drucken | Versenden