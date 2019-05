Kreatives zum Muttertag

Det­mold. In der nächs­ten Bas­tel­stunde für Grund­schul­kin­der dreht sich am Frei­tag, 10. Mai, ab 16 Uhr in der Stadt­bi­blio­thek al­les um den Mut­ter­tag. Ge­mein­sam mit För­der­ver­eins­mit­glied Sonja Stein­hoff fer­ti­gen die Klei­nen Blu­men­korb-Kar­ten, bunte Blu­men­va­sen aus lee­ren Mar­me­la­denglä­sern und Blu­men aus Ei­er­kar­tons an. Als Teil­nah­me­bei­trag wird ein Euro er­ho­ben. Auf­grund der be­grenz­ten Teil­neh­mer­zahl wird um An­mel­dung un­ter der Ruf­num­mer (05231) 30 94 17 oder per E-Mail an "k.­blu­me@­det­mol­d.­de" ge­be­ten.

vom 04.05.2019 | Ausgabe-Nr. 18B

Drucken | Versenden