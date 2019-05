Europa- Kandidatin Orchideenblüte

Bad Sal­zu­flen. Zu ei­nem Kaf­fee­treff mit der neuen Kan­di­da­tin zur Eu­ro­pa­wahl lädt die CDU am 5. Mai, zum Sal­zeu­fer an der Steege ein. Bir­git Ernst, Steu­er­be­ra­te­rin und CDU-Frak­ti­ons­vor­sit­zende in Wer­ther, soll zukünf­tig die Men­schen aus Ost­west­fa­len und Lippe im Eu­ro­pa­par­la­ment ver­tre­ten und das große "Frie­den­spro­jekt Eu­ropäi­sche Union" für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger er­folg­reich wei­ter­ent­wi­ckeln und es nicht den Po­pu­lis­ten von links und rechts ü­ber­las­sen.Von 15 bis 17 Uhr wird Bir­git Ernst zum Mei­nungs­aus­tausch zur Ver­fü­gung ste­hen. Bad Sal­zu­flen. Die Wan­der­freunde Bad Sal­zu­flen tref­fen sich am 11. Mai , zu ei­ner Tour im Na­tur­park Sol­ling-Vog­ler. Vom Park­platz P6 an der Her­for­der Straße geht es um 10.30 Uhr mit dem Bus zum Burg­berg bei Be­vern, um von dort zur Or­chi­de­en­wiese zu lau­fen. Teil­neh­mer ha­ben die Wahl zwi­schen ei­ner rund 4 Ki­lo­me­ter lan­gen Rund­wan­de­rung und ei­ner 6 Ki­lo­me­ter lan­gen Stre­cken­wan­de­rung. Im An­schluss hat Wan­der­füh­re­rin Diet­lind Löh­nert eine Kaf­fee-Ein­kehr in Golm­bach vor­ge­se­hen. Be­vor es Rück­fahrt nach zurück geht, ist ein kur­zer Be­such des Schloss Be­vern ge­plant. An­mel­dung bis zum 8. Mai bei Diet­lind Löh­nert un­ter (05222) 9837947 oder via E-Mail an "­post@wan­der­freunde-bad-sal­zu­flen.­de". Gäste sind herz­lich will­kom­men.

vom 04.05.2019 | Ausgabe-Nr. 18B

