Radtour

Kreis Lip­pe. Der ADFC Lippe führt am 2. Ju­ni, eine 65 Ki­lo­me­ter lange Rad­tour von Wup­per­tal nach Düs­sel­dorf durch. Laut ADFC ver­läuft die Stre­cke ü­ber die Nord­bahn­trasse und durch Mett­mann hinab zum Rhein. Der erste Ab­schnitt sei mäßig hü­ge­lig und mit nor­ma­ler Kon­di­tion ge­nuss­voll fahr­bar. Die Ta­ges­tour mit An- und Ab­reise im Fahr­rad­bus kos­tet für Mit­glie­der 35 Eu­ro, Gäste zah­len 40 Eu­ro. Um ver­bind­li­che An­mel­dung bis zum 15. April wird ge­be­ten. Wei­tere In­fos gibt es un­ter (05231) 300201 oder per E-Mail an "­in­fo@adfc-lip­pe.­de".

vom 27.04.2019 | Ausgabe-Nr. 17B

