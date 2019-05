Was beim Brexit zu beachten ist

Kreis Lip­pe. Mit Blick auf den er­neut ver­scho­be­nen Ter­min ei­nes Br­e­xits ste­hen auch die Al­ter­na­ti­ven des ge­re­gel­ten und des un­ge­re­gel­ten Aus­tritts wei­ter im Raum. Ge­rade für bri­ti­sche Mit­bür­ger in Lippe so­wie die zu­stän­di­gen Aus­län­der­behör­den des Krei­ses Lippe und der Stadt Det­mold hätte ein un­ge­re­gel­ter Br­e­xit weit­rei­chende Fol­gen: Bri­ti­sche Mit­bür­ger wür­den ihr zeit­lich un­be­grenz­tes Recht auf die freie Wahl ei­nes Wohn­orts in­ner­halb der EU ver­lie­ren. Das be­deu­tet, dass sie dann einen so­ge­nann­ten Auf­ent­halts­ti­tel be­an­tra­gen müs­sen, um wei­ter­hin in Deutsch­land blei­ben zu kön­nen. Al­ler­dings gel­ten selbst im Fall des un­ge­re­gel­ten Aus­tritts Ü­ber­gangs­fris­ten: So sind bri­ti­sche Staats­an­gehö­rige für vor­erst drei Mo­nate von der Pflicht be­freit, einen deut­schen Auf­ent­halts­ti­tel zu be­sit­zen. Diese Zeit kann dann ge­nutzt wer­den, um einen sol­chen Auf­ent­halts­ti­tel zu be­an­tra­gen. Bis ü­ber den An­trag ent­schie­den ist, dür­fen die bri­ti­schen Staats­an­gehö­ri­gen wei­ter­hin im Bun­des­ge­biet woh­nen und ar­bei­ten. Für bri­ti­sche Mit­bür­ger mit Haupt­wohn­sitz in Det­mold ist die Aus­län­der­behörde der Stadt Det­mold der rich­tige An­sprech­part­ner, Be­trof­fene aus al­len an­de­ren Kom­mu­nen wen­den sich an die Aus­län­der­behörde des Krei­ses Lippe im Kreis­haus – diese ist un­ter 05231/62-3780 zu dem Thema er­reich­bar. Gleich­zei­tig bit­tet die Aus­län­der­behörde des Krei­ses Lippe um Ver­ständ­nis dar­um, dass bis zum kon­kre­ten Aus­tritt keine Ter­mine ver­ein­bart wer­den oder Be­ra­tun­gen er­fol­gen kön­nen. Denn erst dann ist for­mal ein An­trag für einen Auf­ent­halts­ti­tel mög­lich und auch Be­ra­tun­gen sind erst dann sinn­voll, wenn fest­steht, ob ein ge­re­gel­ter oder ein un­ge­re­gel­ter Br­e­xit er­folgt und wel­che Kon­se­quen­zen das für die Be­ar­bei­tung der An­träge je­weils hat. Wei­tere In­for­ma­tio­nen dazu gibt es auch auf der In­ter­netseite des Bun­desin­nen­mi­nis­te­ri­ums un­ter "ww­w.b­mi.­bun­d.­de/S­ha­red­Docs/faqs/­DE/the­men/­mi­gra­tion/­br­e­xit/faqs-br­e­xit.html#f11900200".

vom 01.05.2019 | Ausgabe-Nr. 18A

