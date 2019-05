Babysitter mit Zertifikat

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Ju­gend­li­che, die gerne als Ba­by­sit­ter ar­bei­ten möch­ten, be­kom­men jetzt in Det­mold die Chan­ce, sich aus­bil­den zu las­sen. Der Fa­mi­li­en­ser­vice Spross (Ser­vice Pro Stär­kung und Schutz) des Krei­ses Lippe bie­tet am 10., 11. und 17. Mai einen ent­spre­chen­den Kur­sus in der Kita "­Krei­sel­chen", Fe­lix-Fe­chen­bach-Straße 5, an. ­Die an­ge­hen­den Ba­by­sit­ter ü­ben sich in der Säug­lings­pfle­ge, dem Wi­ckeln und dem Um­gang mit den Kleins­ten und stu­die­ren aus­gie­big die ver­schie­de­nen Ent­wick­lungs­stu­fen von Kin­dern in der Al­ter­spanne von null bis acht Jah­ren. Zu­dem be­kom­men die Teil­neh­mer einen Ein­blick in den Be­reich Auf­sichts­pflicht, Pfle­ge, Ernährung, Ge­sund­heit so­wie Ver­hal­tens­re­geln in Not­fall­si­tua­tio­nen. Nach der Teil­nahme an ei­nem Erste-Hilfe-Kurs er­hal­ten die Ab­sol­ven­ten ein Zer­ti­fi­kat und kön­nen sich ü­ber eine Ba­by­sit­ter-Kar­tei ver­mit­teln las­sen. ­Der Kur­sus fin­det an den Frei­ta­gen von 15 bis 18 Uhr und am Sams­tag von 9 bis 16 Uhr statt. In­ter­es­sierte kön­nen sich un­ter der Te­le­fon­num­mer (05231) 627877 oder per Mail an "spross@­kreis-lip­pe.­de" an­mel­den. Dort gibt es auch wei­tere In­for­ma­tio­nen.

vom 01.05.2019 | Ausgabe-Nr. 18A

